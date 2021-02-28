狗狗幣源於一個玩笑 反成追捧對象

單一神秘大戶持28%幣值

跟比特幣一樣，狗狗幣也是通過「挖礦」產生，網民以電腦解決複雜的運算，就能解鎖新幣。由於加密貨幣都是匿名持有，所以要知道這名狗狗幣大戶是誰幾乎是不可能的任務。有分析指出，這大戶有可能是一家加密貨幣交易所，也可能是負責管理狗狗幣系統的個人或團體。網站Bitinfocharts稱，目前僅知道這個帳戶自2019年2月以來一直持有狗狗幣，數量達368億個。外界曾懷疑這名大戶是馬斯克，但他曾公開表示，狗狗幣被過分集中持有是真正的問題，「如果大戶把帳戶註銷了，我會真的給他們錢」。

網民慫恿馬斯克另創新幣

不過，無論這大戶是誰，若大幅減持都可能導致狗狗幣價格急挫。2月中有網民建議馬斯克推出一款名為「ElonCoin」的新加密貨幣，給一些願意放棄狗狗幣的投資者，馬斯克表示如有需要，會考慮這做法。加密貨幣交易所幣安（Binance）CEO趙長鵬也加入討論：「這很有必要，我們可稱它為火星幣（MarsCoin）嗎？」馬斯克回答：「絕對會有火星幣！」

其實早已有「火星幣」，部分加密貨幣交易所已有買賣，而馬斯克此言一出，該火星幣價格又爆升超過10倍。

[企業地球村]