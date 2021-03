馬斯克狂「推」狗狗幣 傳證交會關注

資料來源:商業內幕、華爾街日報

馬斯克上周三(24日)連環發帖,先是在美東時間上午8時(香港時間晚上9時)發出一條只有一個字「literally」的推文(中譯「從字面上看」),並附以狗狗幣主角柴犬身穿太空衣登上月球、插上寫着「WOW」字旗子的圖片;10分鐘後,馬斯克再發帖寫道:「真的在月球上(On the actual moon)。」「上月球(Going to the moon)」是散戶的網絡用語,形容資產價格上漲。 雖然字面上可能純粹指馬斯克旗下SpaceX參與美國太空總署(NASA)的登月計劃,但發帖後兩個多小時,狗狗幣價格升超過兩成至5.8美仙。

一句隱晦帖文 幣價兩小時飈兩成

這已是馬斯克第N次談論狗狗幣。金融網站Zerohedge上周四引述消息稱,他宣傳狗狗幣的舉動,據報已觸發美國證交會(SEC)展開調查。馬斯克上周四(25日)高調回應稱,若SEC調查「就好了(it would be awesome)」。

加密貨幣買賣其實不受SEC規管,但馬斯克於2018年與SEC達成協議,由於他在網上發表有關特斯拉私有化的言論有誤導性質,馬斯克在社交媒體發表的任何重要聲明,都要事先經過特斯拉的審核。不過馬斯克至今未改其口沒遮攔的作風,網民更以「馬斯克移動(Musk Move)」形容他網上的言論對散戶熱炒的GameStop(GME)等股票,以至比特幣、狗狗幣等資產價格的重大影響力。

馬斯克與狗狗幣的關係由來已久。早在2019年愚人節狗狗幣的Twitter帳戶發起了「狗狗幣CEO」選舉,馬斯克以逾五成的得票率當選。當時馬斯克發帖回應:「狗狗幣大概是我最喜歡的加密貨幣,太酷了。」

近期他對狗狗幣的宣傳愈趨密集,單在2月4日馬斯克就在Twitter共6次提及狗狗幣,包括形容它是「民眾的加密貨幣(Dogecoin is people's crypto),又轉發由網友製作的圖片,圖中馬斯克化身電影《獅子王》裏的狒狒拉飛奇(Rafiki),高高舉起狗狗幣的代表。在他的宣傳攻勢下,狗狗幣當日價格曾由3美仙升至5美仙。

本月5日,他又在Twitter發起調查,詢問追隨者「未來地球的貨幣」會是狗狗幣,還是其他加密貨幣,最終在240萬名投票者中,有71%支持狗狗幣。

馬斯克:我只是拿來開玩笑

本月10日,他又在Twitter上載9個月大的兒子lil X的影片,透露自己為寶寶購入了狗狗幣,讓他成為一名「蹣跚學步的持有者(toddler hodler)」。在加密貨幣圈子裏,「hodl」是指長期持有不沽貨的投資者。馬斯克此番言論隨即刺激狗狗幣價格攀升16%。

儘管馬斯克常把狗狗幣掛在嘴邊,但他在1月底於社交軟件Clubhouse直播時稱:「我有時會拿狗狗幣開玩笑,但真的只是開玩笑,就像狗狗幣創立的初衷,就是用來取笑數碼貨幣的。不過命運也喜歡跟人開玩笑,最有趣及最諷刺的結果,是狗狗幣未來成了全球通行的貨幣。」

生產量沒有限額 現市值達65億美元

2013年網上瘋傳一個鬼馬的柴犬頭像,背景打上各式無厘頭文字,深受網民歡迎,啟發狗狗幣誕生。狗狗幣創辦人Jackson Palmer本身是Adobe的產品經理。他透露在2013年末一天晚上沒事做,決定買下網域名稱Dogecoin.com,並以柴犬像造成狗幣標誌上載網站。IBM軟件工程師Billy Markus對其意念很感興趣,於是聯絡Palmer合作,把幸運幣(LuckyCoin)的原始代碼重新排列,狗狗幣正式誕生。有別於其他用作投資的加密貨幣,狗狗幣沒有限額,可無限生產,其創立的目的之一,原是嘲諷虛擬貨幣產業的泡沫。網民可透過挖礦、朋友之間交易及網絡平台買賣取得狗狗幣。由於狗狗幣的趣味性及具有社群打賞功能,因而受到網民歡迎,目前總市值約65億美元。

