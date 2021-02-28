馬斯克狂「推」狗狗幣 傳證交會關注

資料來源：商業內幕、華爾街日報

馬斯克上周三（24日）連環發帖，先是在美東時間上午8時（香港時間晚上9時）發出一條只有一個字「literally」的推文（中譯「從字面上看」），並附以狗狗幣主角柴犬身穿太空衣登上月球、插上寫着「WOW」字旗子的圖片；10分鐘後，馬斯克再發帖寫道：「真的在月球上（On the actual moon）。」「上月球（Going to the moon）」是散戶的網絡用語，形容資產價格上漲。 雖然字面上可能純粹指馬斯克旗下SpaceX參與美國太空總署（NASA）的登月計劃，但發帖後兩個多小時，狗狗幣價格升超過兩成至5.8美仙。

一句隱晦帖文 幣價兩小時飈兩成

這已是馬斯克第N次談論狗狗幣。金融網站Zerohedge上周四引述消息稱，他宣傳狗狗幣的舉動，據報已觸發美國證交會（SEC）展開調查。馬斯克上周四（25日）高調回應稱，若SEC調查「就好了（it would be awesome）」。

加密貨幣買賣其實不受SEC規管，但馬斯克於2018年與SEC達成協議，由於他在網上發表有關特斯拉私有化的言論有誤導性質，馬斯克在社交媒體發表的任何重要聲明，都要事先經過特斯拉的審核。不過馬斯克至今未改其口沒遮攔的作風，網民更以「馬斯克移動（Musk Move）」形容他網上的言論對散戶熱炒的GameStop（GME）等股票，以至比特幣、狗狗幣等資產價格的重大影響力。

馬斯克與狗狗幣的關係由來已久。早在2019年愚人節狗狗幣的Twitter帳戶發起了「狗狗幣CEO」選舉，馬斯克以逾五成的得票率當選。當時馬斯克發帖回應：「狗狗幣大概是我最喜歡的加密貨幣，太酷了。」

近期他對狗狗幣的宣傳愈趨密集，單在2月4日馬斯克就在Twitter共6次提及狗狗幣，包括形容它是「民眾的加密貨幣（Dogecoin is people's crypto），又轉發由網友製作的圖片，圖中馬斯克化身電影《獅子王》裏的狒狒拉飛奇（Rafiki），高高舉起狗狗幣的代表。在他的宣傳攻勢下，狗狗幣當日價格曾由3美仙升至5美仙。

本月5日，他又在Twitter發起調查，詢問追隨者「未來地球的貨幣」會是狗狗幣，還是其他加密貨幣，最終在240萬名投票者中，有71%支持狗狗幣。

馬斯克：我只是拿來開玩笑

本月10日，他又在Twitter上載9個月大的兒子lil X的影片，透露自己為寶寶購入了狗狗幣，讓他成為一名「蹣跚學步的持有者（toddler hodler）」。在加密貨幣圈子裏，「hodl」是指長期持有不沽貨的投資者。馬斯克此番言論隨即刺激狗狗幣價格攀升16%。

儘管馬斯克常把狗狗幣掛在嘴邊，但他在1月底於社交軟件Clubhouse直播時稱：「我有時會拿狗狗幣開玩笑，但真的只是開玩笑，就像狗狗幣創立的初衷，就是用來取笑數碼貨幣的。不過命運也喜歡跟人開玩笑，最有趣及最諷刺的結果，是狗狗幣未來成了全球通行的貨幣。」

生產量沒有限額 現市值達65億美元

2013年網上瘋傳一個鬼馬的柴犬頭像，背景打上各式無厘頭文字，深受網民歡迎，啟發狗狗幣誕生。狗狗幣創辦人Jackson Palmer本身是Adobe的產品經理。他透露在2013年末一天晚上沒事做，決定買下網域名稱Dogecoin.com，並以柴犬像造成狗幣標誌上載網站。IBM軟件工程師Billy Markus對其意念很感興趣，於是聯絡Palmer合作，把幸運幣（LuckyCoin）的原始代碼重新排列，狗狗幣正式誕生。有別於其他用作投資的加密貨幣，狗狗幣沒有限額，可無限生產，其創立的目的之一，原是嘲諷虛擬貨幣產業的泡沫。網民可透過挖礦、朋友之間交易及網絡平台買賣取得狗狗幣。由於狗狗幣的趣味性及具有社群打賞功能，因而受到網民歡迎，目前總市值約65億美元。

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