美棄安全港政策 清數碼稅阻礙

料紓緩美歐緊張關係

特朗普政府曾因應國際上醞釀向科網巨企推動數碼稅，在2019年提出「安全港」措施，容許美國的科網公司以自願形式遵守協議後，選擇不用繳納海外稅。有關建議引發歐洲多國強烈反對。

《金融時報》引述美國財政部官員指，耶倫今次在G20財金官員會面時，提出不再強行推行「安全港」措施，為全球推動數碼稅掃除障礙，並有助紓緩大西洋兩岸各國的緊張關係。德國財政部長蕭茲形容，今次在尋求向大型數碼企業作公平徵稅遇到順風，是巨大的一步。法國財長勒梅爾預期，各方在夏季達成協議又近了一步。

就全球最低稅率與G20談判

經濟合作及發展組織（OECD）曾估計，推動數碼稅及全球最低稅率改革，將有助全球增加稅收600億至1000億美元，或相當於4%企業所得稅。不過，美歐之間在推動全球最低稅率方面，仍然就企業如何再分配盈利至不同法域，及確保執行清晰的稅例問題上角力。