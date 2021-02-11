中信証券供股最多集資335億

H股料溢價3.4%

是次供股，為該行於2007年及2011年分別在上海及香港上市以來，首度用A加H股供股集資。供股所得，擬用於發展資本中介業務、增加對公司子公司的投入、加強信息系統建設，以及補充其他營運資金，分別佔不超過190億、50億、30億及10億元。按其擬集資280億元人民幣除以擬增發股數計，每股H股供股價或要17.28港元，比上周五收市價16.72港元溢價3.39%，最終取決於該行定價而定。

青島銀行供股集資近60億

此外，城市商業銀行青島銀行（3866）亦展開2015年上市以來首次A加H股供股集資，每10股供3股，擬發行近13.53億股，A股及H股各佔近8.24億股及5.29億股，集資不超過50億元人民幣（約59.86億港元）。

集資所得用於補充本行的核心一級資本，提高資本充足率，支持未來業務持續健康發展。按其擬集資金額除以增發股數，每股H股供股價約4.43港元，較周五收市價4.57港元有3.1%折讓。