GRANDE MONACO沽88伙 佔逾八成

收到約880個認購登記的GRANDE MONACO，昨日下午開始揀樓，會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目公開售出逾九成單位（約81伙），套現逾10億元，單位平均售價逾1252萬元，平均成交實呎24,703元。

SEA TO SKY 2房貨尾1小時超額

項目共有4組買家購入兩伙或以上，最大手買家購入3伙，包括兩個3房及1個2房戶，涉資約4899.7萬元，另有3組買家購入兩伙，其中一組買家以5145.8萬元購入兩個4房單位，平均實呎近2.7萬元。

黃續指，首輪推售中有14伙以招標出售，共售出7伙，售價由2290萬至2688.8萬元，實呎27,690至29,355元。價單及招標出售的單位合共沽出88伙，佔推售102伙的86%，套現逾11.88億元。發展商昨晚加推第3號價單，共38伙。項目將於3月3日展開次輪銷售，共80伙，當中68伙以價單形式出售，12伙以招標形式出售。

市場上其他一手銷情亦熾熱，萬科香港旗下已屆現樓的屯門掃管笏上源，洋房大宅首錄成交，萬科香港執行董事周銘禧表示，售出的洋房大宅為17號屋，實用面積2762方呎，連816方呎花園及500方呎天台，屬4房連4套房間隔的示範屋，成交價5380萬元，創項目新高，實呎19,479元。

另外，長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY日前加推最後103伙2房戶，昨日起接受準買家入票認購，據悉，昨日接受認購首一小時，已超額認購，料最快在本周展開新一輪銷售。

屯時2房468萬破頂易手

此外，二手市場持續升溫，屯門時代廣場錄破頂成交。祥益地產區域董事袁思賢表示，有關單位為E座高層5室，實用面積272平方呎，最新以468萬元易手，成交價創同類單位歷史新高，折合實呎17,206元。翻查資料，同類E座高層5室，面積相同，在去年5月以450.3萬元高價易手，即上述成交較舊紀錄高17.7萬元或近4%，9個月來做價再創新高。原業主在2017年以360萬元購入，持貨約4年，帳面獲利108萬元或30%。