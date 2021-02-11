中海油ADR啟動除牌程序 中概股捱沽

有權覆核除牌決定

紐交所表示，根據去年11月的總統行政命令和商務部指引，紐交所監管部門認為，中海油不再適合在紐交所上市。中海油有權覆核有關退市決定，而3間中資電訊商已向紐交所提交覆核的書面要求。

《華爾街日報》上周五引述消息人士指，拜登政府將延續特朗普政府制裁中國科企的政策，商務部將禁止與威脅國家安全的中國企業進行交易，多隻中概股下跌（見表），反映中概股表現的納斯達克金龍中國指數上周五跌1.06%，5日累跌11.24%。

夜期低水8點 港股ADR回升

今年1月中移動（0941）ADR（美股編號：CHL）等被紐交所退市，其港股股價受影響下跌，不過其後在北水淨買入支持下回升。對於中海油的影響，光大新鴻基策略師溫傑認為，中海油本已是受制裁公司，市場對ADR除牌已有預期，料消息只有短期影響。近期北水流走，難預期會否買入支持中海油，而且大市若未跌定，中海油難免亦會受到拖累。

美國疑再對中資科企實施限制，溫傑指中美關係短期內難有改善，阿里巴巴（9988）來港上市過程順利，中概股來港第二上市仍是大趨勢。近期兩地上市的中概股較單在港上市的中資科技股，會更受這些消息影響。

恒指上周五夜期上升0.04%，收報28,972點，低水8點。ADR港股比例指數報29,122點，上升0.49%。