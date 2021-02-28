美債息回落至1.4厘 納指先反彈 彭博：上周債息抽升因3900億期貨觸發平倉

明報記者 歐陽偉昉

上周五標普500指數跌0.48%，報3811.15點，道指跌1.5%，報30,932點。全周美國10年期國債孳息率上升0.08厘，觸發市場重估增長股估值，上周包括大型科技股的標普500增長股指數下跌4.1%，相對包括銀行、消費、能源股的標普500價值股指數僅跌0.7%。上周股債雙殺，但避險資產亦跌，黃金全周跌2.69%，日圓跌1.6%，比特幣更跌16.3%，而經濟周期相關的油和銅則升逾3%。但上周五期油、期銅及黃金俱顯著下挫（見表）。

上周五油金銅均下挫

上周債息急升反映長期債券價格下跌，彭博社引述NatWest市場策略師Blake Gwinn說，債券並非被有序拋售，看似不像是有任何明顯持續的基本因素，或再通脹消息推動，有更多是技術因素。上周四美國拍賣620億美元的7年期國債反應遜市場平均，投標倍數為2.04倍創紀錄低位，推動5年國債債息上升0.22厘至0.81厘，拉平利率曲線。

短債債價下跌，令原本因看好再通脹賭債息曲線變陡峭的倉位蒙受損失，交易員需要拋售美債平倉，彭博社統計，上周四各年期的美國國債期貨未平倉合約，以10年期國債計算減少相當500億美元(約3900億港元)，債息觸及1.5厘後突然急速抽升，反映交易是因觸發止蝕而平倉。同時反映市場流動性的國債掉期期權波動率升至1年的高位，市場流動性縮減更加深債價下跌而推升債息。這解釋了為何10年債息上周四突然抽升至1.6厘以上。

國債豁免壓測措施下月底到期

分析指出，未來數日市場對流動性憂慮或再惡化，聯儲局去年4月容許銀行壓力測試不計算美國國債入槓桿率，以鼓勵銀行購買國債。政策將於今年3月底到期，但聯儲局主席鮑威爾和負責銀行監管的副主席Randal Quarles都沒有回答是否會延期，或再增加市場平倉的壓力。瑞信策略師Zoltan Pozsar稱，若要長期美債債息企穩，聯儲局需為利率市場提供明確性。

不過美國總統拜登的1.9萬億美元經濟援助計劃在周五已獲眾議院通過，交參議院表決，6 Meridian首席投資官Andrew Mies認為，利率趨勢毫無疑問會上升，但不應該忽視一些利好股市的因素。