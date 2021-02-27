Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2021年2月27日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
港股瀉逾千點 22藍籌陷調整 美債息印花稅夾擊 全周跌1600點近一年最差
北水止賺離場 一周走資127億
恒指季檢 阿里健康海底撈龍湖染藍
長實房託管理人亞騰擬港星上市
昭衍首掛「潛水」 每手帳蝕1300元
和記電訊去年純利跌16% 末期息增四成
新世界商場零售逆市升 K11續擴張 中期基本純利跌5%派息持平 鄭志剛：最壞時間已過
新創建純利大跌 中期息不變
ASM太平洋去年多賺1.6倍 今年首季收入料破頂
1月港銀貸款增幅遠超去年 新股暢旺經濟復蘇 資金需求上升
新申按揭宗數增15% 連升4個月
華晨寶馬召回汽車 X3及iX3共8114輛
美債息抽升震散全球股市 上月PCE物價升1.5％ 遠低儲局目標
加密幣交易所Coinbase申直接上市
Beyond Meat百勝達供應協議
維港滙I批預售涉524伙 主打兩三房 市區5新盤共涉1877伙 下月排隊登場
天鑄複式逼1.6億沽 實呎6.7萬
CCL三大指數齊創近兩月新高
十大屋苑價升量跌 本月270宗挫近三成
新地東成里「跨世代共居」批建1518伙
西洋菜南街舖5400萬沽 8年蝕逾百萬
陸振球：摩天大廈落成 小心成經濟魔咒？
周末睇樓好去處
上源近5000呎大屋 吸三代同堂客
區內不乏低密度住宅新盤
附近海鮮酒家林立 歷史悠久
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
港股瀉逾千點 22藍籌陷調整 美債息印花稅夾擊 全周跌1600點近一年最差
北水止賺離場 一周走資127億
恒指季檢 阿里健康海底撈龍湖染藍
長實房託管理人亞騰擬港星上市
昭衍首掛「潛水」 每手帳蝕1300元
和記電訊去年純利跌16% 末期息增四成
新世界商場零售逆市升 K11續擴張 中期基本純利跌5%派息持平 鄭志剛：最壞時間已過
新創建純利大跌 中期息不變
ASM太平洋去年多賺1.6倍 今年首季收入料破頂
1月港銀貸款增幅遠超去年 新股暢旺經濟復蘇 資金需求上升
新申按揭宗數增15% 連升4個月
華晨寶馬召回汽車 X3及iX3共8114輛
美債息抽升震散全球股市 上月PCE物價升1.5％ 遠低儲局目標
加密幣交易所Coinbase申直接上市
Beyond Meat百勝達供應協議
維港滙I批預售涉524伙 主打兩三房 市區5新盤共涉1877伙 下月排隊登場
天鑄複式逼1.6億沽 實呎6.7萬
CCL三大指數齊創近兩月新高
十大屋苑價升量跌 本月270宗挫近三成
新地東成里「跨世代共居」批建1518伙
西洋菜南街舖5400萬沽 8年蝕逾百萬
陸振球：摩天大廈落成 小心成經濟魔咒？
周末睇樓好去處
上源近5000呎大屋 吸三代同堂客
區內不乏低密度住宅新盤
附近海鮮酒家林立 歷史悠久
港股瀉逾千點 22藍籌陷調整 美債息印花稅夾擊 全周跌1600點近一年最差
北水止賺離場 一周走資127億
恒指季檢 阿里健康海底撈龍湖染藍
長實房託管理人亞騰擬港星上市
昭衍首掛「潛水」 每手帳蝕1300元
和記電訊去年純利跌16% 末期息增四成
新世界商場零售逆市升 K11續擴張 中期基本純利跌5%派息持平 鄭志剛：最壞時間已過
新創建純利大跌 中期息不變
ASM太平洋去年多賺1.6倍 今年首季收入料破頂
1月港銀貸款增幅遠超去年 新股暢旺經濟復蘇 資金需求上升
新申按揭宗數增15% 連升4個月
華晨寶馬召回汽車 X3及iX3共8114輛
美債息抽升震散全球股市 上月PCE物價升1.5％ 遠低儲局目標
加密幣交易所Coinbase申直接上市
Beyond Meat百勝達供應協議
維港滙I批預售涉524伙 主打兩三房 市區5新盤共涉1877伙 下月排隊登場
天鑄複式逼1.6億沽 實呎6.7萬
CCL三大指數齊創近兩月新高
十大屋苑價升量跌 本月270宗挫近三成
新地東成里「跨世代共居」批建1518伙
西洋菜南街舖5400萬沽 8年蝕逾百萬
陸振球：摩天大廈落成 小心成經濟魔咒？
上源近5000呎大屋 吸三代同堂客
區內不乏低密度住宅新盤
附近海鮮酒家林立 歷史悠久
prev
next