新地東成里「跨世代共居」批建1518伙

新地：助紓緩嚴峻房屋問題

新地表示，歡迎城規會通過東成里項目規劃申請，有關項目預計可提供逾1500個單位，有助紓緩香港嚴峻的房屋供應問題。是次發展項目採用「跨代共居房屋」概念，將為一個先行的試點，項目部分單位及設施會採用長者友善設計，另項目特別設有一個社區樞紐的設施（包括健康中心、幼兒園/幼稚園、商業設施、政府社福設施、車輛停車處），可照顧長者的生理健康，推動實踐「居家安老」概念，協助香港應付人口老化問題，更促進跨代共居及互動共融。此外，項目優化建築物佈局，包括建築物高度為層遞式，提供樓宇間的間距，綠化上蓋面積更不少於30%，令發展與周邊環境兼容。

資料顯示，東成里項目地盤面積35.2萬方呎，早在2014年5月獲約0.37倍地積比發展，獲批建65幢3層高、平均面積逾2000方呎洋房， 涉約13萬方呎樓面，及後多番修訂發展方案，現擬建8幢8至21層高住宅大廈，提供1518伙、面積約499方呎的住宅，即單位數目大增1496伙或22倍；另在地盤南端則興建健康中心、零售商店及幼兒園等，總樓面約80萬方呎。

長實海澄軒批轉住宅涉758伙

另長實在疫情爆發後，向城規會申請將馬鞍山酒店海澄軒申請改劃作住宅，提供758個單位，涉48.29萬方呎，昨日城規會亦不反對有關申請，是次繼去年底天水圍嘉湖海逸酒店全幢改劃5000伙住宅後，該集團再有酒店項目成功改劃為住宅，兩項目共涉5758伙。

此外，據城規會文件顯示，物業投資公司嘉德利置業就葵涌大連排道金星工業大廈，申請擬議略為放寬地積比，由原先9.5倍增20%至11.4倍，以作准許的工業用途，擬重建1幢26層高新式工廈，另設2層地庫及1層防火層，總樓面涉26.87萬方呎。