十大屋苑價升量跌 本月270宗挫近三成

連續12月破200宗 業界指仍暢旺

十大屋苑中，有8個屋苑成交量較上月下跌，跌幅由20.8%至58.2%不等，其中鰂魚涌康怡花園成交量則上升，按月大升70%，錄得17宗成交。

呎價方面，十大屋苑中，有8個屋苑平均呎價較上個月升0.4%至3.8%，當中以天水圍嘉湖山莊升幅最大，現時平均實呎已升至11,048元；而觀塘麗港城及沙田第一城平均呎價則下跌，按月分別跌3.6%及1.5%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受農曆新年長假期影響，十大屋苑本月成交量回落，但買賣雙方未有外遊，對交投量影響相對較往年小。陳又指 ， 疫苗接種計劃開始，市民生活陸續恢復正常，對樓市有正面影響。

賽西湖業主反價逾4%易手

美聯住宅部行政總裁布少明表示，農曆新年前樓市交投持續暢旺，而節日因素淡化後，交投亦迅速回升，買家入市態度積極，預期下月樓市將會進一步升溫。

另外，老牌豪宅亦錄業主反價成交個案。中原高級資深區域聯席董事區國良表示，北角賽西湖大廈1座中層B室，實用面積1124方呎(建築面積1260方呎)，3房套連工人套房間隔，享海景，原業主上月底叫價2900萬元，由於疫情緩和，最終業主反價逾4%至3030萬元易手，實呎26,957元。

原業主2006年925萬元買入單位，持貨15年，帳面獲利2105萬元或逾2.3倍。

貝沙灣本月5成交 4房6250萬沽

薄扶林貝沙灣屋苑本月累錄約5宗成交。其中貝沙灣4期5座低層A室，實用面積1798方呎（建築面積2346方呎），4房雙套連工人房及工人廁間隔，連車位，望海景，日前以6250萬元售出，實呎34,761元（建呎26,641元）。

原業主2007年3月以2184.1萬元購入上述單位及車位，持貨約14年，帳面獲利約4065.9萬元，物業升值約1.9倍。