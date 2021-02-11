CCL三大指數齊創近兩月新高

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，上述數據反映新春前一周市况，料樓價走勢持續反覆向上。近4周計，CCL累升0.88%，CCL Mass累升1.27%，CCL（中小型單位）累升1.22%。

另外，新界東CCL Mass報191.76點，創11周、即近3個月新高，按周升0.76%，連升兩周共1.28%。

新界西CCL Mass報165.25點，按周跌0.09%，近5周持續一升一跌，兼反覆向升。九龍CCL Mass報173.23點，按周升2.64%，終止兩周連跌。港島CCL Mass報184.38點，按周跌0.60%，連跌兩周共2.41%。分區樓價反覆向上，繼續各自發展，今周四區樓價兩升兩跌。

周末預約睇樓量按周升5%

另據利嘉閣研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1365組客戶於周末預約睇樓，按周上升5%，連升兩周。按地區劃分，全港三區指標屋苑的周末預約睇樓量全線做好，其中以港島區升幅較顯著，該區8個指標屋苑於周末暫錄240組客戶預約睇樓，按周上升6.7%。