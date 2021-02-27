天鑄複式逼1.6億沽 實呎6.7萬

此外，新地同系另一個亦是已屆現樓的南昌站匯璽，更連沽3伙，單日吸金逾1億元，當中低座日鑽匯售出6樓B室，實用1624方呎，成交價3870.48萬元，實呎2.38萬元。

至於近日銷情加快、百利保（0617）牽頭發展的沙田九肚富豪．山峯，最新售出22號屋，成交價逾1.18億元（連雙車位）、實呎3.9萬元，買家成交期720日，相關成交價創項目新高；該洋房實用3026方呎連花園2168方呎，並設私家泳池。

富豪．山峯洋房逾1.18億破頂

富豪．山峯昨日同時售出3座2樓B室，實用2042方呎，成交價4369.8萬元（連車位），實呎2.14萬元，買家成交期同為720日。百利保執行董事兼首席營運官范統指，富豪．山峯過去一周連錄5宗成交（包括2幢洋房），套現逾3.6億元。

另外，路勁(1098)元朗錦田山水盈亦新近售出2伙，其中5座15樓C室，實用909方呎連328方呎天台特色戶，成交價1331.4萬元，實呎1.46萬元；山水盈2月迄今累售13伙。