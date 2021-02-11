維港滙I批預售涉524伙 主打兩三房 市區5新盤共涉1877伙 下月排隊登場

明報記者 沈慧盈、林可為

維港滙I樓花期約兩年，會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目一切銷售工作已準備就緒，最快下月開售；今期提供524伙，涵蓋開房式至4房戶型，約七成屬2房和3房設計，目標客源料以換樓客和家庭客為主。

維港滙I最快下周開放示位

信置營業部集團聯席董事田兆源表示，維港滙I最大賣點，是前臨維港，而中文名字的「滙」，代表項目所處位置，屬交通及藝術文化匯聚。另嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明指，項目由四大知名設計師合作打造。

此外，世茂房地產（0813）物業發展部副總監李志豪補充，項目以雙會所設計，面積逾3.45萬方呎；爪哇（0251）營業部總經理陳愷鑫指，屋苑住宅大堂入口以海洋及玫瑰作主題。維港滙分3期發展、總共提供1437伙。由上述5間發展商合組的財團，於2017年11月以172.88億元投得項目所處的地皮，為當年「地王」，每方呎樓面地價達1.75萬元。

GRANDE MONACO

8天累收880票超額9倍

至於會德豐啟德GRANDE MONACO，今日首輪發售的88伙（另14伙3、4房單位招標），昨晚8時截止認購登記，消息指過去8日累收近880票，超額9倍。

GRANDE MONACO今日以價單形式開售的88伙，屬實用345至961方呎的1房至4房單位，折實價766萬至2501萬元，以折實價計，全數沽清料可套現10.9億元。

另一方面，近期主力銷售大埔天鑽的中海外（0688），同系已屆現樓的豪宅飛鵝山道三號，上載新銷售安排，3月1日起推出5幢洋房招標、5月31日截標；項目提供5座洋房，全部連私人泳池，其中4幢實用3525方呎，最大一幢為1號屋，實用3766方呎。

飛鵝山道三號下月起招標

各幢洋房均採4套房設計，特色是每幢均設私家升降機。另同系已屆現樓的鴨脷洲南區‧左岸，3月1日亦推出2座2樓A室特色戶招標，實用1763方呎連608方呎平台，截標日期同為5月31日。