Beyond Meat百勝達供應協議

BYND稱，根據與麥當勞達成的3年期全球戰略協議，雙方將在雞肉、豬肉和蛋類潛在替代品方面合作。麥當勞去年11月推出植物肉漢堡（McPlant），並準備推出一系列BYND的人造肉餐單。與百勝的合作，BYND也將著重於開發新菜單。BYND以往與百勝合作開發的產品，包括肯德基在2019年測試的人造肉炸雞，以及必勝客去年推出的人造肉薄餅餡。BYND預計，在2021年底前，這些新計劃不大可能帶來太多銷售額。由於美國的餐飲業尚待恢復，BYND在第四財季虧損2510萬美元。

Airbnb上季收入勝預期 股價飈14％

此外，美國外賣送餐平台DoorDash公布上市首份季績。由於疫情下的外賣訂單增加，DoorDash在截至去年底的第四財季收入，按年增長逾2倍至9.7億美元。不過由於營銷支出增加，該公司上季虧損3.12億美元，較對上一年同期的1.34億美元虧損顯著擴大。該公司預計疫苗接種將削弱送餐需求，預期2021年訂單增長放緩。DoorDash股價早段曾挫5％。

另外，旅遊住宿租賃平台Airbnb公布去年12月上市以來首份季績。該公司第四季虧損38.9億美元，較前一年同期的3.51億美元虧損擴大。這是因為上季的虧損，包含了28億美元的IPO相關成本，以及8.27億美元的疫情相關貸款。該公司上季收入按年跌22%至8.59億美元，勝於市場預期的7.48億美元。該公司股價早段飈逾14％。

（綜合報道）

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