美債息抽升震散全球股市 上月PCE物價升1.5％ 遠低儲局目標

美國國債的沽壓蔓延全球，導致歐亞股債齊跌。美股個別發展，道指早段續跌，跌幅超過300點，午夜前跌幅收窄。標普500指數在午夜前仍反彈乏力。

連日急挫 科技股昨回穩

至於以科技股為主的納指，早段反彈。納指周四跌3.5%，創去年10月以來最大單日跌幅。FAANMG科技強勢股昨早段止跌回升。之前受惠於「宅經濟」的視像會議服務商Zoom Video，由兩個月低位回升。「科技股女股神」Cathie Wood旗下方舟投資公司（ARK Invest）規模最大的基金ARK Innovation ETF（ARKK）在周一至周四連跌4天，合共挫15%，昨午夜前止跌微升。ARKK重倉的特斯拉（Tesla）抹去了今年以來的升幅，昨午夜前終於止跌。

英10年債息單月升幅5年最大

不過瑞銀交易廳負責人卡辛（Art Cashin）警告，如果市場開始相信聯儲局某程度失去對債市走勢的控制，「收水恐慌」（Taper Tantrum）會再次觸動市場。英國10年期國債孳息率在2月攀升了0.45厘，是2016年以來最大月度升幅。英倫銀行首席經濟師及貨幣政策委員會（MPC）委員霍爾丹（Andy Haldane）警告，通脹的「老虎」已蘇醒，可能變得難以控制，敦促採取更果斷的政策行動。德國的10年期國債孳息也飈升至負0.25厘，較今年初的負0.6厘大幅上揚。

日經指數昨大跌逾1200點或3.99%，收市的跌幅是4年零8個月以來最大，失守3萬點大關，其中半導體等高科技板塊跌幅顯著。市場對企業借款負擔增加感到擔憂。日本央行表示，希望將日本的國債孳息率曲線維持在較低水平。不過市場普遍預期，日本央行3月的會議將暗示，會容許國債孳息率在央行目標附近有更大的波幅。日本10年期國債孳息率升至0.175厘，是日本央行自2016年1月底引入負利率政策以來的新高。韓國央行亦承諾，在今年上半年購入價值7萬億韓圜（約482億港元）的新債券，但韓圜繼續偏軟。

澳央行再買債挽跌勢

澳洲央行昨出乎意料宣布，購買價值30億澳元（約181億港元）、2023年和2024年到期的澳洲國債，購買的規模與周四相若。普遍分析認為，澳洲央行此舉是為了使國債止跌。澳洲10年期國債孳息率一度升至1.9厘；3年期孳息率觸及0.15厘，為去年10月以來最高，高於澳洲央行的0.1厘目標。新西蘭10年期國債孳息率升穿2厘，創2019年以來新高。

主要國家的國債孳息率向上，令持有無收益的黃金的機會成本增加。現貨金昨晚跌2.3%，跌穿每盎司1730美元。

（綜合報道）

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