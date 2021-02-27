華晨寶馬召回汽車 X3及iX3共8114輛

華晨中國股價昨日逆市升0.14%至6.96元。

指因現裝配錯誤 有安全隱患

是次召回汽車的原因，是供應商在生產過程中出現裝配錯誤，後排中座安全帶的自動捲收器中，一個翹板開關可能定位錯誤，在發生故障時可能導致感應鎖定傳感器在安全帶捲收器內無法正常工作，從而導致在緊急制動時，乘客無法被固定在座椅上，存在安全隱患。

華晨寶馬X3於2018年上市，2019年銷售12.2萬輛，2020年雖然受疫情影響，但仍錄得13.4萬輛的銷量，按年增9.8%。至於華晨寶馬iX3，則是去年11月20日才上市，屬於華晨寶馬首款國產純電動SUV。不過今年1月，上市才2個多月的iX3宣布由47萬元人民幣減價至40萬元人民幣，令價格與Tesla及其他國產電動車看齊。新車上市不久便減價，情況業內罕見，分析認為，iX3減價後與Tesla Model Y及蔚來的ES6價格拉近，有助提高競爭力。