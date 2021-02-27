1月港銀貸款增幅遠超去年 新股暢旺經濟復蘇 資金需求上升

明報記者 歐陽偉昉

1月份貸款與墊款總額為11.74萬億元，年率化增長達1.4倍，撇除新股上市因素後的年率化增長亦有30.8%。新股認購活動亦帶動本港銀行1月份的存款上升，按月增加9.8%，港元存款急增18.6%，新增規模達1.36萬億元，若撇除新股上市因素則按月上升3.2%和5.3%。港元貸存比率在1月底升至83.9%。

年率化貸款增長 撇除新股亦達30.8%

撇除新股因素後，本港貸款增幅亦按年大幅提升，星展銀行經濟師謝家曦表示，上兩次1997年和2008年的衰退，起因都是金融業問題，相對今次是由疫症引起，金融增加貸款成為應對疫症的方法之一，貸款額與GDP比例比過去兩次為高。近月企業預期經濟逐步好轉，開始重啟貸款業務，反映市場景氣好轉，另外1月股市強勁，亦帶動股票孖展等投資相關貸款需求。

謝家曦認為，今年貸款表現將持續向好，若疫苗產生效用，下半年邊境重開，經濟活動回復正常，低息環境下帶動貸款營商需求，加上今年市場預期有約120隻新股上市，而且有多隻是來港上市的熱門大型中概股，亦預期股市仍然活躍帶動投資貸款需求，該行保守估計全年貸款額有望上升5%，高於去年的1.2%增長。

星展：料全年增貸5% 低息帶動需求

金管局亦公布，今年1月本港人民幣資金池為7977億元人民幣，按月上升10.5%，跨境貿易結算的人民幣匯款總額於1月份為5813億元人民幣，按月上升8.4%。

另外，截至1月底，外匯基金總資產達45,349億元，較2020年12月底增加341億元，其中外幣資產增加222億元，港元資產增加119億元。

港元資產增加，主要因股市大漲，香港股票按市價重估。外幣資產增加，主要是因為發行負債證明書及已購入但未結算的證券增加。