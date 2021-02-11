ASM太平洋去年多賺1.6倍 今年首季收入料破頂

全年派息2.7元 將維持50%派息率

集團指出，全球數碼轉型加快推動對個人電腦設備、連接及高性能計算（HPC）設備的需求大增，更多客戶在去年下半年加大對主流工具的產能擴張需求，尤其是固晶及引線焊接機。 同時，集團的先進封裝技術（AP）解決方案吸引更多客戶，特別是HPC應用，帶動半導體解決方案及表面貼裝技術（SMT）解決方案分部的AP工具收入按年增長逾50%。

另外，汽車業去年下半年開始出現復蘇曙光，亦令集團半導體解決方案及SMT解決方案業務受惠。集團預計汽車和工業市場將由低谷反彈，不計及能源業務，第一季收入預計為5億至5.5億美元；半導體設備業務增長強勁，惟部分收入將會抵消SMT業務的季節收入下降。今年初開始半導體解決方案分部新增訂單增長強勁，料第一季訂單總額將超過7億美元，展望未來，股息政策將繼續維持每年約50%的穩定年度派息比率。