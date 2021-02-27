新創建純利大跌 中期息不變

飛機租賃減值撥備逾4億

期內新創建要為一項投資轉作待售資產，重新計量虧損13.3億元，及要分佔飛機租賃公司Goshawk Aviation Ltd的資產減值、撥備等共逾4.159億元，及因應出售新創建蘇伊士及德潤環境等出現重新計量虧損1.277億元。

核心業務溢利升13%

公路、保險、建築及航空四項核心業務經營溢利則按年增長13.38%至23.22億元。包括物流、設施管理及免稅店等策略組合業務，應佔經營溢利則按年大增3.1倍，達10.14億元。可動用資金總計約292億元，淨負債比率由去年6月底止中期的31%，降至26%。

執行董事何智恒指出，新創建過去半年展開投資於與現代物流相關的平台、創新物流技術上，並且關注冷鏈及電商有關的物流產業上。旗下富通保險則正向銀保監申請在內地營運所需牌照，期望盡快取得牌照，成立中心及推廣業務。

新創建亦持續增大歐洲的太陽能發電量，並且會留意在亞洲地區擴大太陽能發電業務。策略性投資港怡醫院方面，則有望在今、明兩年實現現金流平衡。馬紹祥補充，集團還會留意華中及大灣區等地的公路收購機會，並會不時檢討業務及資產狀况。