新世界商場零售逆市升 K11續擴張 中期基本純利跌5%派息持平 鄭志剛：最壞時間已過

明報記者 方楚茵

鄭志剛指，本港的K11商場零售額半年升56%，跑贏本港零售銷售額跌13%，而香港K11項目今年首兩個月的零售額升41%，旗下項目接近滿租。至於內地K11商場零售額在中期亦升35%，首兩個月更升149%，故集團會繼續擴張K11系列，並早已訂下本財年起至2025年增加24個K11項目，合共總數共38個項目。

需求大息口低 料新盤銷情續旺

他預期，未來5年K11項目的經常收入持續上升，當中香港K11項目每年可錄15%至20%增長，內地亦升25%至30%。樓市方面，去年新世界旗下柏傲莊成為新盤票王。鄭志剛表示，相信疫情對樓市的影響短暫，料中小型樓價仍會升5%。而柏傲莊一、二期去年已套現近238億元，預計未來幾個月將會推出柏傲莊三期，約提供890多伙。他認為，樓市仍有剛需及換樓需求，加上低息環境持續，料三期仍能如前兩期般反應佳。截至去年底，新世界香港應佔物業合同銷售金額為約263億港元，已超額達標。中國整體物業合同銷售金額為約112億元人民幣 ，完成200億元目標的56%。集團全年目標是處置130億至150億元的非核心資產，至今亦已處置128億元。

內地售樓收入112億人幣 七成大灣區

土地儲備方面，期內集團在香港持有應佔總樓面約935萬平方呎，可作即時發展，其中用作物業發展的佔約446萬平方呎；另持有約1646萬平方呎待更改用途之應佔農地土地面積。

近年新世界銳意發展大灣區業務，鄭志剛表示未來仍會在中港物色新地皮，當中內地舊城改造項目於2022至2023年將有新地皮可轉換為土儲，約180萬平方米。而上半年內地項目112億元人民幣的銷售額符預期，當中70%來自大灣區。早前集團公布3月舉行大型招聘會，鄭志剛透露已收到「成萬個申請，超預期的反應」，會先視乎招聘會反應，有需要時「會請多啲人」。