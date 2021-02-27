和記電訊去年純利跌16% 末期息增四成

和記電訊昨收報1.34元，無升跌。期內服務收益32.85億元，按年減9%，公司指疫情導致漫遊服務收益銳減50%，但企業於疫情期間轉換至新營運模式，對企業解決方案需求激增，令本地服務收益按年升1%。

截至去年底，香港及澳門客戶總人數約為330萬名，較2019年底減少40萬名，有關跌幅主要由於較多澳門非活躍預繳客戶在實名登記規例於去年4月實施後終止服務所致。每月後繳客戶流失率則輕微改善0.1個百分點至1.1%；而本地後繳淨ARPU則上升6%至153元，這主要是由企業分部的貢獻增長所帶動。

公司預期，今年市場情况與去年下半年相若，不期望漫遊市場復蘇會帶來重大貢獻，目標是今年6月內建設最優質5G網絡，推行有利於降低成本架構，以及將分銷點由30間門市擴展至豐澤及百佳逾300間分店內。

今年中期考慮派特別息

此外，在支付5G資本開支及評估潛在投資機會後，將在今年中期業績公告中對盈餘現金作決定，屆時將會考慮派發特別息。截至去年底和電現金及現金等值有52.5億元，等同每股1.09元。