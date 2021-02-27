昭衍首掛「潛水」 每手帳蝕1300元

昭衍新藥公開發售超購約309倍，最終「潛水」8.6%，是自1月中上市的宋都服務（9608）以來首隻破底新股，以收市價計更是今年以來最蝕錢新股。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬認為，昭衍A股昨日亦跌2.5%至137.63元人民幣，H股表現亦算有交代，昨日破發亦無可厚非。

立白旗下家居清潔用品業務朝雲國際（6601）昨日首日招股，綜合8家券商數據，一共錄得111億元孖展。該股公開發售集資額3.07億元，暫超購35倍。各券商中以富途借出51.76億元最多；輝立借出22億元；耀才借出18億元；華盛借出8億元；時富借出5億元，信誠、盈立及大華繼顯分別借出3億、1.67億及1.6億元。至於同期招股的森松國際（2155），昨日孖展暫錄4.11億元， 超購3.2倍，當中以時富借出1億最多；富途及輝立各借出9186萬元及7000萬元。

朝雲昨首日招股 孖展錄111億

信誠證券聯席董事張智威指出，受昭衍「潛水」及港股大跌影響，新股氣氛明顯轉淡，加上朝雲未有引入基礎投資者，有一定危險，不建議投資者「瞓身」認購。他又稱，大多人會將朝雲與藍月亮（6993）相比，但今次上市的部分未包括母公司洗衣液業務，亦大大減低其吸引力。