長實房託管理人亞騰擬港星上市

現時亞騰最大股東為華平，持股48.7%，包括JL Investment，海峽貿易及長實持有餘下51.3%權益，三者皆比亞騰在2016年私有化時的持股水平有所擴大。當年亞騰私有化時，長實在亞騰持股約7.84%。亞騰、華平均拒絕回應彭博，長實未有立即作回應。

商湯科技傳下半年A+H股上市

亞騰現時為長實旗下3家房託即置富（0778）、泓富（0808）及匯賢（87001）的管理人公司控股股東及投資者。亞騰早於2002年成立，現時在全球四大洲28個國家或地區管理11家房託、私人基金、基建及經營物業管理，管理資產價值達1190億坡元（約6944.72億港元）；旗下另管理新加坡新達城的新達房託及上海世紀匯，較為人熟知。

除亞騰外，內地媒體報道稱，人工智能公司、被美國列入貿易黑名單的商湯科技內部開會，擬啟動A+H股上市，計劃下半年交表，暫定保薦投行團隊有中金等，商湯方面不予置評。

安能物流擬3月底赴港上市

路透旗下IFR引述消息人士稱，平保（2318）旗下中國網上汽車銷售網站汽車之家擬來港作第二上市申請，已通過聯交所聆訊，擬集資約10億美元（約78億港元），最快下周招股。

彭博又報道，中信資本支持的內地化妝品牌電商杭州悠可考慮在港上市，集資至少3億美元，中信資本和悠可的代表不予置評。另凱雷支持、紅杉資本有份投資的安能物流，據彭博引述消息稱，亦擬考慮在3月底赴港上市，融資5億美元。據稱，安能已選擇中金及摩根大通處理今次招股計劃。

明報記者