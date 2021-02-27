恒指季檢 阿里健康海底撈龍湖染藍

阿里健康去年受惠同業京東健康（6618）上市，股價由約20元起一度升至今年初的30.15元歷史高位，昨日市值約3500億元。雖然以市值計，京東健康更大，但礙於其新上市，預料最快下次季檢才會被納入恒指。

至於龍湖，今年以來股價變動雖然不大，但其2787億元的市值，比同為藍籌的華潤置地（1109）、中海外（0688）及碧桂園（2007）更大，以昨日收市價計，為港股上市中市值最大的內房股。海底撈方面，上市3年以來股價已累漲2.6倍，昨日市值為3373億元，遠高於同業的九毛九（9922）及呷哺呷哺（0520）。

阿里健康、龍湖及海底撈在恒指的權重，將為0.89%、0.62%及0.58%，按1月底恒指、掛鈎的交易所買賣產品的資產管理218億美元計算，預料納入指數會為3股分別帶來15.04億、10.47億及9.8億元淨買入。

國指納農夫山泉碧桂園服務

國指納入農夫山泉（9633）及碧桂園服務（6098）。農夫山泉上市5個多月，但股價已累計升1.4倍，市值為2592億元。碧桂園服務市值達1877億元，是港股中最大的物管股，今次亦是首次有物管股獲納入重要指數。國指同時剔出海螺創業（0586）、中石油（0857）、恒安（1044）及華潤燃氣（1193）。

科指則意外納入海爾智家（6690）及萬國數據（9698），剔出丘鈦科技（1478）、貓眼娛樂（1896）、心動（2400）及易鑫（2858）。

恒生綜合指數亦大執位，加入36隻股份，包括長江生命科技（0775）、泡泡瑪特（9992）、藍月亮（6993）等熱門股，另外亦納入多隻物管股及生科股。若納入綜合指數，除第二上市股份外，一般而言，都可成為港股通成分股。