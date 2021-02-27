港股瀉逾千點 22藍籌陷調整 美債息印花稅夾擊 全周跌1600點近一年最差

明報記者 蔡穎霖

恒指昨天裂口低開662點，中午收市已跌逾700點，午後跌勢更急，最終重挫1093點。藍籌股當中僅華潤置地（1109）及煤氣（0003）逆市上升，分別微升0.5%及0.1%。科指急瀉542點或5.7%，收報8954點。國指收報11,247點，跌470點或4%。環球股市均被震散，日股及台股昨日均跌逾3%，韓國股市也跌2.8%。

恒指夜期低水120點

昨晚美股早段靠穩後急挫，截至晚上11時15分，恒指夜期報28,860點，仍低水120點。

本輪跌市由美國國債債息抽升帶動，市場憂慮美股見頂，科技股急現回吐，拖累港股的「ATMX」昨全線下挫，當中以美團（3690）跌8.2%最多，收報340元；小米（1810）收跌5.8%，報25.3元；阿里巴巴（9988）跌4.5%至232.4元。騰訊（0700）則跌4.2%，報662.5元；騰訊周內跌逾一成，創近7年以來最差表現的一周。

回顧2018年的牛市尾段，當時恒指連漲7周並創下歷史新高33,484點後，最終則以兩支大陰燭收結。至於本輪牛市升勢由今年1月開始，直至上周為第八周。而上周出現「十字星」，反映市場好淡爭持，至本周隨即出現大陰燭（見圖1），意味後市難樂觀。

恒指波幅指數本周急升兩成

不過，俗稱「港股恐慌指數」的恒指波幅指數雖在本周急升兩成（見圖2），但仍低於1月份及去年10月調整時的水平。

大市於本周初走勢平穩，一直在30,500點附近徘徊，但周三（24日）因最新一份財政預算案宣布調升股票印花稅而大跌。恒指本周累跌5.43%或1664點。本周表現最佳是中生製藥（1177），累升13.1%；表現最差為美團，累跌19.73%。

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，自農曆新年前大市已被強行托高，成交量、資金流及強弱指標（RSI）背馳，預計下月市况依然疲弱。他又指美國國債孳息率急升，破壞新經濟及生物科技股走勢，拖累科指跌穿9360點雙頂頸線，建議投資者不宜嘗試入市撈底。