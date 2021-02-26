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2021年2月26日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
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路勁平保港島南岸1期最快下月推
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快手證前副總裁趙丹陽 涉受賄去年9月被捕
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通訊局批准已故方逸華TVB持股 轉予信託基金
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「股神」拍檔批Tesla比特幣「糟糕投資」
Twitter料2023年收入倍增 股價新高
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周顯：加印花稅利細價股炒賣
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柬國樓市受累疫情 代理料次季改善 入場門檻低 租金回報可達8厘
盧楚仁：炒經濟復蘇 買銅好過貴金屬
周顯：加印花稅利細價股炒賣
【明報專訊】在本年的《財政預算案》，最令人驚嚇的，莫過於把股票印花稅加至0.13%，當然了，財政司長陳茂波應該不炒股票，因此今次加幅對他的收入應該不會有影響。
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財經專欄
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