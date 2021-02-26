「股神」拍檔批Tesla比特幣「糟糕投資」

「難分哪個更糟」

特斯拉股價去年飈升743%，雖然今年以來股價微跌，但其市值仍達6890億美元。在特斯拉公布購入約值15億美元的比特幣後，比特幣價格升穿5萬美元。97歲的芒格表示，比特幣不會成為全球交易的媒介，因為價格波動太大。

他說，不能預計銀行業或支付系統的演變，但全球央行都喜歡控制自己的銀行系統及貨幣供應，比特幣只能是黃金替代品，而「我從不買金，所以也不買比特幣。我建議其他人學習此做法」。

芒格對散戶的狂熱交易發出警告，並將散戶上演的GameStop（GME）逼空大戰，部分歸因於羅賓漢等免佣交易平台向散戶提供「賭博服務」，鼓勵散戶「像賭馬」一樣在股市賭博，「這是骯髒的賺錢方式」。芒格形容，免佣交易是「令人厭惡的謊話」。他所指的是免佣平台把散戶的落盤訂單，轉介給莊家代為執行，從中賺取訂單流付款（PFOF）。此做法近期引起美國國會關注。芒格形容散戶的瘋狂交易，令清算所面臨威脅，例如羅賓漢就曾在GME事件中承認無法應付清算所的追加保證金。

稱比亞迪估值高得令人流鼻血

芒格認為中國市場也有不少投機者，因此比亞迪（1211）的股價頗高。他說：「我很少持有像比亞迪這樣的股票，估值高得令人流鼻血。」不過他認為比亞迪處於有利的行業地位，抓住了新能源車轉型的機會，「我們很喜歡這公司及其管理層」。

芒格又形容阿里巴巴（9988）創辦人馬雲很傲慢，在旗下螞蟻集團上市前罵政府的監管愚蠢，「他不應這樣說」。芒格讚揚中國在管理經濟方面非常精明，「比我們（美國）做得更好」。他又讚揚中國政府的滅貧成就，以及中國廠商的機械化效率。

（綜合報道）

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