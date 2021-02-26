美10年債息衝破1.45厘 聯儲局主席鮑威爾降溫無效

GME在周三臨收市前股價開始飈升，兩度觸及熔斷機制，周三收市升104%，創1月29日以來最大升幅。上月底免佣交易平台羅賓漢（Robinhood）限制了GME等熱炒股票的交易，導致GME等股價回落。隨着散戶再度出擊，GME周三全日成交額達25.7億美元，在最高成交額個股排名20。其他散戶愛股紛紛上揚，連鎖電影院AMC繼周三收市升18.05%，昨早段再升約一成。耳機製造商Koss在周三升55%後，昨早段再升六成。債息上升，令黃金缺乏吸引力。現貨金跌約1%至每盎司1788美元左右。

「逼空主角」GameStop再急升八成

在GME股價重拾升浪前一天，GME公布其執行副總裁兼財務總監貝爾（Jim Bell）將在3月26日離職。《商業內幕》引述知情人士稱，貝爾是被迫請辭，以配合維權投資者及董事會成員科恩（Ryan Cohen）推動的改革。科恩在1月初加入GME董事會，吸引了網上討論區Reddit社群WallStreetBets的關注，觸發該股的升浪。投資者憧憬主要透過實體店銷售電子遊戲的GME，在科恩加入下，加快轉型為電商平台，從而提升公司價值。

Markets.com首席市場分析師威爾遜（Neil Wilson）表示，GME在周三收市前突然股價飈升，可能是由科恩在Twiiter所發出的一條推文引起的。科恩在紐約時間周三下午1時57分，張貼了一張麥當勞雪糕的照片。威爾遜稱，散戶可能因此揣測，這是否意味科恩將以麥當勞修復雪糕機的方式來整頓GME，無論如何，這令Reddit的群眾捲土重來。

德銀：拜登「派糖」 為散戶添彈藥

在美國民主黨人爭取拜登政府提出的1.9萬億美元紓困方案盡早通過之際，德銀關注到該方案準備向大部分美國人派發的1400美元支票，可能為散戶增添彈藥。德銀的報告表示，一項針對散戶投資者的調查顯示，受訪者計劃將獲發的37%現金投入股市。鑑於計劃中直接派發的款項可能達到4650億美元，意味散戶可能將1700億美元投入股市。

德銀的散戶研究報告表示，散戶不論年齡、收入，在開始買賣股票後，普遍對股市抱有信心。普遍受訪的散戶表示，在經濟活動重啟後，仍將維持或增加股票持倉。

美首申失業救濟回落至73萬 勝預期

最新數據顯示，美國經濟持續復蘇。儘管美國得州等地早前受風雪吹襲，美國首次申領失業救濟人數回落。在截至20日當周，首次申領失業救濟人數下滑至73萬，較對上一周的84.1萬顯著回落，遠低於分析師預期的84.5萬。此外，美國1月耐用品訂單按月增3.4%，較去年12月的1.2%增幅顯著增長。另外，美國第四季GDP修正值，按季折合成年率增長4.1％，較初值上調0.1個百分點，符合分析師預期，不過增速較第三季的33.4%有所放慢。

（綜合報道）

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