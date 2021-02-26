經濟
國際金融

美10年債息衝破1.45厘 聯儲局主席鮑威爾降溫無效

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾為通脹預期降溫未能奏效，美國10年期國債孳息率昨晚突破1.45厘，高見1.468厘，創逾一年高位。部分債券交易員表示，一旦升穿1.47厘，美國10年期國債孳息率將迅速升至1.5厘水平，這相當於標普500指數的股息收益率（dividend yield），可能為美股帶來一些隱憂。美股三大指數早段下滑，電動車大廠特斯拉（Tesla）、Alphabet及微軟等科技股早段受壓，另一邊散戶卻捲土重來，「逼空戰場」GameStop（GME）昨開市高見169美元，較周三收市再升逾八成。

GME在周三臨收市前股價開始飈升，兩度觸及熔斷機制，周三收市升104%，創1月29日以來最大升幅。上月底免佣交易平台羅賓漢（Robinhood）限制了GME等熱炒股票的交易，導致GME等股價回落。隨着散戶再度出擊，GME周三全日成交額達25.7億美元，在最高成交額個股排名20。其他散戶愛股紛紛上揚，連鎖電影院AMC繼周三收市升18.05%，昨早段再升約一成。耳機製造商Koss在周三升55%後，昨早段再升六成。債息上升，令黃金缺乏吸引力。現貨金跌約1%至每盎司1788美元左右。

「逼空主角」GameStop再急升八成

在GME股價重拾升浪前一天，GME公布其執行副總裁兼財務總監貝爾（Jim Bell）將在3月26日離職。《商業內幕》引述知情人士稱，貝爾是被迫請辭，以配合維權投資者及董事會成員科恩（Ryan Cohen）推動的改革。科恩在1月初加入GME董事會，吸引了網上討論區Reddit社群WallStreetBets的關注，觸發該股的升浪。投資者憧憬主要透過實體店銷售電子遊戲的GME，在科恩加入下，加快轉型為電商平台，從而提升公司價值。

Markets.com首席市場分析師威爾遜（Neil Wilson）表示，GME在周三收市前突然股價飈升，可能是由科恩在Twiiter所發出的一條推文引起的。科恩在紐約時間周三下午1時57分，張貼了一張麥當勞雪糕的照片。威爾遜稱，散戶可能因此揣測，這是否意味科恩將以麥當勞修復雪糕機的方式來整頓GME，無論如何，這令Reddit的群眾捲土重來。

德銀：拜登「派糖」 為散戶添彈藥

在美國民主黨人爭取拜登政府提出的1.9萬億美元紓困方案盡早通過之際，德銀關注到該方案準備向大部分美國人派發的1400美元支票，可能為散戶增添彈藥。德銀的報告表示，一項針對散戶投資者的調查顯示，受訪者計劃將獲發的37%現金投入股市。鑑於計劃中直接派發的款項可能達到4650億美元，意味散戶可能將1700億美元投入股市。

德銀的散戶研究報告表示，散戶不論年齡、收入，在開始買賣股票後，普遍對股市抱有信心。普遍受訪的散戶表示，在經濟活動重啟後，仍將維持或增加股票持倉。

美首申失業救濟回落至73萬 勝預期

最新數據顯示，美國經濟持續復蘇。儘管美國得州等地早前受風雪吹襲，美國首次申領失業救濟人數回落。在截至20日當周，首次申領失業救濟人數下滑至73萬，較對上一周的84.1萬顯著回落，遠低於分析師預期的84.5萬。此外，美國1月耐用品訂單按月增3.4%，較去年12月的1.2%增幅顯著增長。另外，美國第四季GDP修正值，按季折合成年率增長4.1％，較初值上調0.1個百分點，符合分析師預期，不過增速較第三季的33.4%有所放慢。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕鮑威爾 聯儲局

上 / 下一篇新聞

廣播道教育電視中心納賣地表 黃偉綸：員工短期遷出 最快次季度招標
廣播道教育電視中心納賣地表 黃偉綸：員工短期遷出 最快次季度招標
業界料啟德東涌3商業地流標風險高
業界料啟德東涌3商業地流標風險高
路勁平保港島南岸1期最快下月推
路勁平保港島南岸1期最快下月推
新地Prince Central最快下周開價
新地Prince Central最快下周開價
西半山舊樓近半億破頂
西半山舊樓近半億破頂
許正宇：加股票印花稅無「Plan B」 陳茂波稱「要做就是要做」 不猶豫免市場炒作
許正宇：加股票印花稅無「Plan B」 陳茂波稱「要做就是要做」 不猶豫免市場炒作
港股反彈乏力 夜期再跌穿3萬點
港股反彈乏力 夜期再跌穿3萬點
拍地新規壓地價 內房股普遍急升逾一成
拍地新規壓地價 內房股普遍急升逾一成
昭衍中籤者披露方式 首見姓名拼音
昭衍中籤者披露方式 首見姓名拼音
銀娛呂志和：力爭年底派息
銀娛呂志和：力爭年底派息
新地賣樓豐收 中期核心盈利增逾三成
新地賣樓豐收 中期核心盈利增逾三成
渣打上季虧損高預期 恢復派末期息9美仙 倫敦開市挫半成
渣打上季虧損高預期 恢復派末期息9美仙 倫敦開市挫半成
百威亞太全年少賺43% 末期息增7.6%
百威亞太全年少賺43% 末期息增7.6%
快手證前副總裁趙丹陽 涉受賄去年9月被捕
快手證前副總裁趙丹陽 涉受賄去年9月被捕
蘇寧停牌 傳國企入主
蘇寧停牌 傳國企入主
網易去年純利跌6% 宣布20億美元回購
網易去年純利跌6% 宣布20億美元回購
信置中期基本溢利減21%
信置中期基本溢利減21%
希慎：經濟未明 洽談租約有挑戰
希慎：經濟未明 洽談租約有挑戰
李嘉誠重登《福布斯》港首富 投資Zoom股價急升 帶動身家增20%
李嘉誠重登《福布斯》港首富 投資Zoom股價急升 帶動身家增20%
通訊局批准已故方逸華TVB持股 轉予信託基金
通訊局批准已故方逸華TVB持股 轉予信託基金
世華首3季轉蝕 港業務上季扭虧
世華首3季轉蝕 港業務上季扭虧
「股神」拍檔批Tesla比特幣「糟糕投資」
「股神」拍檔批Tesla比特幣「糟糕投資」
Twitter料2023年收入倍增 股價新高
Twitter料2023年收入倍增 股價新高
張兆聰：樓巿勢重現供不應求 新地120元吸
張兆聰：樓巿勢重現供不應求 新地120元吸
張宗永：看明年濠賭續牌好戲
張宗永：看明年濠賭續牌好戲
技術取勝：中航信後市挑戰21元
技術取勝：中航信後市挑戰21元
盧駿匡：大跌巿見逆巿奇葩 可博翌日反彈
盧駿匡：大跌巿見逆巿奇葩 可博翌日反彈
恒生抽獎送貼圖 網民唔知好嬲定好笑
恒生抽獎送貼圖 網民唔知好嬲定好笑
劉思明：內房未脫波幅巿 萬科新城可取
劉思明：內房未脫波幅巿 萬科新城可取
周顯：加印花稅利細價股炒賣
周顯：加印花稅利細價股炒賣
譚新強：科興疫苗新春抵港洗塵宴
譚新強：科興疫苗新春抵港洗塵宴
湯文亮：預算案打開 樓巿供應潘朵拉盒子
湯文亮：預算案打開 樓巿供應潘朵拉盒子
柬國樓市受累疫情 代理料次季改善 入場門檻低 租金回報可達8厘
柬國樓市受累疫情 代理料次季改善 入場門檻低 租金回報可達8厘
盧楚仁：炒經濟復蘇 買銅好過貴金屬
盧楚仁：炒經濟復蘇 買銅好過貴金屬