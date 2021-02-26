經濟

世華首3季轉蝕 港業務上季扭虧

【明報專訊】《明報》母企世界華文媒體（0685）昨日公布，截至去年底首3季轉蝕351.1萬美元，2019年同期錄得盈利884.9萬美元；營業額則按年減少57.1%至8605.4萬美元。惟香港及台灣業務受惠於保就業計劃，第三季度按年轉虧為盈，錄得約35.6萬美元稅前溢利。

世華於第三季度錄得純利138.8萬美元，按年減少59.18%，營業額3146.3萬美元，按年跌44.1%，主要由於集團期內營運持續受新冠疫情影響，尤其是旅遊業務。

港、台出版及印刷業務方面，由於各類限制措施抑制社會經濟活動，香港經濟受到嚴重影響，零售和旅遊業尤甚，令第三季香港及台灣分部營業額按年跌15.5%至966.2萬美元。雖然收入下降，但仍錄得稅前溢利35.6萬美元，去年同期為虧損46.2萬美元。業績有改善乃由於成本控制及受惠於港府保就業計劃的工資補貼。

累計首3季，香港及台灣分部營業額2812.6萬美元，按年少23%；稅前虧損收窄至62.9萬美元，2019年同期為虧損206.1萬美元。

萬華第三季度收入跌35.8%

至於《明報》同系公司萬華媒體（0426）公布截至去年底第三季業績。雖然領取政府保就業資助的239.9萬元，惟期內虧損仍擴大至165.4萬元，2019年同期蝕81.7萬元；營業額則按年跌35.8%至1342.2萬元。

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