李嘉誠重登《福布斯》港首富 投資Zoom股價急升 帶動身家增20%

明報記者 蕭嘉聰

李嘉誠再次成為香港首富，主要國為新冠疫情期間，大量公司改為在家工作，帶動其有份持股的網上會議軟件Zoom股價暴漲。雖然長實期內股價大跌27%，不過他早在2013年透過維港投資，參與Zoom的B、C輪投資，佔Zoom流通股份比例8.5%，扣除日前轉讓予次子、電盈（0008）主席李澤楷的股權後，仍持有6.6%股權，而Zoom股價期內升逾4倍，現時市值約73.8億美元，令他整體身家增加20%。

《福布斯》指出，與2020年富豪榜相比，恒指升5%，帶動香港富豪50強的總身家升7.5%至3331億美元。第三至第十名分別為鄭家純、楊建文林惠英夫婦、呂志和、李錦記主席李文達、吳光正、劉鑾雄、鄺肖卿及蔡崇信。

此外，由於去年智能手機玻璃原材料需求大增，帶動排行第四的伯恩光學創辦人夫婦楊建文和林惠英的財富增長逾一倍至186億美元，較去年的第6名上升兩位。

敏華大股東財富增兩倍 漲幅最多

十大富豪以外，由於中國市場對敏華控股（1999）的產品需求強勁，帶動大股東黄敏利去年財富大增兩倍至63億美元，排14名，是香港富豪榜中身家漲幅最多的富豪。

《福布斯》表示，香港財富集中在房地產行業，不過地產行業受到疫情的沉重打擊，今年27名身家縮水的富豪中，有一半以上是房地產巨頭，而去年6月將會德豐私有化的吳光正則逆流而上，身家增加47%至170億美元位列第7。

私有化會德豐 吳光正身家疫市增47%

由於商業地產價格和租金大幅下降，令大多數地產巨頭受衝擊，包括南豐集團的陳慧慧、華置（0127）大股東陳凱韻（甘比）丈夫劉鑾雄、瑞房（0272）羅康瑞、高銀（0530）潘蘇通及陞域集團鄧成波，當中劉鑾雄胞弟、「細劉」劉鑾鴻更因大部分財富都來自購物中心崇光百貨和房地產，今年跌出50名外。