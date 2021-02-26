經濟

李嘉誠重登《福布斯》港首富 投資Zoom股價急升 帶動身家增20%

【明報專訊】《福布斯》公布2021年香港富豪榜，長和系創辦人李嘉誠重奪失落一年的首富地位。雖然期內上市旗艦之一長實（1113）的市值大跌，不過受惠於投資美股Zoom（ZM）股價急升，整體財富增20%至354億美元，而去年排第一的恒地（0012）創辦人李兆基，今年則重回第二位，財富總額維持於305億美元水平。

明報記者 蕭嘉聰

李嘉誠再次成為香港首富，主要國為新冠疫情期間，大量公司改為在家工作，帶動其有份持股的網上會議軟件Zoom股價暴漲。雖然長實期內股價大跌27%，不過他早在2013年透過維港投資，參與Zoom的B、C輪投資，佔Zoom流通股份比例8.5%，扣除日前轉讓予次子、電盈（0008）主席李澤楷的股權後，仍持有6.6%股權，而Zoom股價期內升逾4倍，現時市值約73.8億美元，令他整體身家增加20%。

《福布斯》指出，與2020年富豪榜相比，恒指升5%，帶動香港富豪50強的總身家升7.5%至3331億美元。第三至第十名分別為鄭家純、楊建文林惠英夫婦、呂志和、李錦記主席李文達、吳光正、劉鑾雄、鄺肖卿及蔡崇信。

此外，由於去年智能手機玻璃原材料需求大增，帶動排行第四的伯恩光學創辦人夫婦楊建文和林惠英的財富增長逾一倍至186億美元，較去年的第6名上升兩位。

敏華大股東財富增兩倍 漲幅最多

十大富豪以外，由於中國市場對敏華控股（1999）的產品需求強勁，帶動大股東黄敏利去年財富大增兩倍至63億美元，排14名，是香港富豪榜中身家漲幅最多的富豪。

《福布斯》表示，香港財富集中在房地產行業，不過地產行業受到疫情的沉重打擊，今年27名身家縮水的富豪中，有一半以上是房地產巨頭，而去年6月將會德豐私有化的吳光正則逆流而上，身家增加47%至170億美元位列第7。

私有化會德豐 吳光正身家疫市增47%

由於商業地產價格和租金大幅下降，令大多數地產巨頭受衝擊，包括南豐集團的陳慧慧、華置（0127）大股東陳凱韻（甘比）丈夫劉鑾雄、瑞房（0272）羅康瑞、高銀（0530）潘蘇通及陞域集團鄧成波，當中劉鑾雄胞弟、「細劉」劉鑾鴻更因大部分財富都來自購物中心崇光百貨和房地產，今年跌出50名外。

上 / 下一篇新聞

廣播道教育電視中心納賣地表 黃偉綸：員工短期遷出 最快次季度招標
廣播道教育電視中心納賣地表 黃偉綸：員工短期遷出 最快次季度招標
業界料啟德東涌3商業地流標風險高
業界料啟德東涌3商業地流標風險高
路勁平保港島南岸1期最快下月推
路勁平保港島南岸1期最快下月推
新地Prince Central最快下周開價
新地Prince Central最快下周開價
西半山舊樓近半億破頂
西半山舊樓近半億破頂
許正宇：加股票印花稅無「Plan B」 陳茂波稱「要做就是要做」 不猶豫免市場炒作
許正宇：加股票印花稅無「Plan B」 陳茂波稱「要做就是要做」 不猶豫免市場炒作
港股反彈乏力 夜期再跌穿3萬點
港股反彈乏力 夜期再跌穿3萬點
拍地新規壓地價 內房股普遍急升逾一成
拍地新規壓地價 內房股普遍急升逾一成
昭衍中籤者披露方式 首見姓名拼音
昭衍中籤者披露方式 首見姓名拼音
銀娛呂志和：力爭年底派息
銀娛呂志和：力爭年底派息
新地賣樓豐收 中期核心盈利增逾三成
新地賣樓豐收 中期核心盈利增逾三成
渣打上季虧損高預期 恢復派末期息9美仙 倫敦開市挫半成
渣打上季虧損高預期 恢復派末期息9美仙 倫敦開市挫半成
百威亞太全年少賺43% 末期息增7.6%
百威亞太全年少賺43% 末期息增7.6%
快手證前副總裁趙丹陽 涉受賄去年9月被捕
快手證前副總裁趙丹陽 涉受賄去年9月被捕
蘇寧停牌 傳國企入主
蘇寧停牌 傳國企入主
網易去年純利跌6% 宣布20億美元回購
網易去年純利跌6% 宣布20億美元回購
信置中期基本溢利減21%
信置中期基本溢利減21%
希慎：經濟未明 洽談租約有挑戰
希慎：經濟未明 洽談租約有挑戰
通訊局批准已故方逸華TVB持股 轉予信託基金
通訊局批准已故方逸華TVB持股 轉予信託基金
世華首3季轉蝕 港業務上季扭虧
世華首3季轉蝕 港業務上季扭虧
美10年債息衝破1.45厘 聯儲局主席鮑威爾降溫無效
美10年債息衝破1.45厘 聯儲局主席鮑威爾降溫無效
「股神」拍檔批Tesla比特幣「糟糕投資」
「股神」拍檔批Tesla比特幣「糟糕投資」
Twitter料2023年收入倍增 股價新高
Twitter料2023年收入倍增 股價新高
張兆聰：樓巿勢重現供不應求 新地120元吸
張兆聰：樓巿勢重現供不應求 新地120元吸
張宗永：看明年濠賭續牌好戲
張宗永：看明年濠賭續牌好戲
技術取勝：中航信後市挑戰21元
技術取勝：中航信後市挑戰21元
盧駿匡：大跌巿見逆巿奇葩 可博翌日反彈
盧駿匡：大跌巿見逆巿奇葩 可博翌日反彈
恒生抽獎送貼圖 網民唔知好嬲定好笑
恒生抽獎送貼圖 網民唔知好嬲定好笑
劉思明：內房未脫波幅巿 萬科新城可取
劉思明：內房未脫波幅巿 萬科新城可取
周顯：加印花稅利細價股炒賣
周顯：加印花稅利細價股炒賣
譚新強：科興疫苗新春抵港洗塵宴
譚新強：科興疫苗新春抵港洗塵宴
湯文亮：預算案打開 樓巿供應潘朵拉盒子
湯文亮：預算案打開 樓巿供應潘朵拉盒子
柬國樓市受累疫情 代理料次季改善 入場門檻低 租金回報可達8厘
柬國樓市受累疫情 代理料次季改善 入場門檻低 租金回報可達8厘
盧楚仁：炒經濟復蘇 買銅好過貴金屬
盧楚仁：炒經濟復蘇 買銅好過貴金屬