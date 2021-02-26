希慎：經濟未明 洽談租約有挑戰

集團首席財務總監賀樹人表示，商場今年人流及生意仍受疫情影響，當限聚令放寬，本地居民外出興趣亦增加，強調會以健康為重心，保障客人。

希慎去年商舖營業額下跌12.9%至16億元，至去年12月底出租率為96%，以出租面積計，今年將有32%商舖租約到期。

賀樹人表示，佔比屬正常水平，現以正常的速度與商戶傾談，預計租金表現是言之尚早，整體而言仍視乎疫情受控情况，不過今年經濟前景仍未明朗，未來洽談租約過程或有一定挑戰。

希慎主席利蘊蓮表示，奢侈品銷售會一直存在不會消失，但「世界係轉緊」，相信行業會出現重整，希望品牌繼續留在利園區，集團亦會致力令組合更全面。

有電子推廣經驗 可應對政府消費券

政府計劃向市民派發5000元電子消費券，首席營運總監呂幹威表示，集團過去曾推出數個電子推廣計劃，技術層面成熟，相信可以應對消費券的推行，亦會設計具吸引力的項目，以迎接是次消費浪潮。他又稱，希慎商舖組合與香港零售表現一致，亦有提供租金減免等支援商戶措施。集團股價昨績後收市報33.25元，升1.68%。