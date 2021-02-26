網易去年純利跌6% 宣布20億美元回購

集團上季收入按年升25.6%至197.62億元；全年收入錄736.67億元，按年增長24.4%，兩項數據均勝市場預期。在線遊戲服務方面，上季收入按年多15.5%至134億元，連續11個季度站穩百億以上；全年淨收入546.09億元，按年升17.6%。旗下網上教育業務「有道」方面，上季淨收入按年升1.7倍至11.1億元；全年淨收入錄31.68億元，按年亦升1.4倍。

丁磊：中國Android分成不健康

內地遊戲在Android渠道的收入分成惹爭議，首席執行官兼董事丁磊在業績會上稱，當地收入分成高達50%貴絕全球，認為目前的分成比例不健康，不利產業生態，希望平台能與國際接軌，降至更合理的比例。

另丁磊表示，旗下幾款重點遊戲如《無盡的拉格朗日》、《哈利波特：魔法覺醒》均將於年內全球發行，期待多款新產品陸續發布，他形容2021年對公司海外遊戲發行是重要的一年。