經濟

蘇寧停牌 傳國企入主

【明報專訊】靠家電起家並進軍電商界的蘇寧易購可能易主。A股上市的蘇寧昨日停牌，蘇寧公告表示，收到創辦人兼控股股東張近東通知，擬籌劃股份轉讓事宜，預計轉讓比例為20%至25%，受讓方屬於基礎設施等行業，預計可能涉及公司控制權變化。

蘇寧還表示，如此次有新資金加入，一方面展示資本市場對蘇寧易購投資價值的認可，另一方面也有望幫助公司繼續擴大在零售市場中的競爭優勢，並鞏固市場地位。

市場傳言，入主蘇寧的將會是地方國企江蘇國信。江蘇國信回應傳聞稱完全不知情，可能與控股股東國信集團有關。江蘇國信又稱，目前公司主營業務為信託和火力發電，與蘇寧易購的主業關係不大，因此就算控股股東參與重組，對江蘇國信的業務影響也不大。

蘇寧：如國資入局將增資金實力

蘇寧亦未有回應傳言，其回覆內媒《一財》表示，如果國資入局，資金實力將增強，從而進一步促進蘇寧易購在零售行業的發展，更重要的是蘇寧易購或將轉變成為一家國有控股企業。

但對於蘇寧易主，市場並不感意外，一方面，日前有報道稱，因為財困，蘇寧有意將去年中超冠軍江蘇蘇寧低價出售，但因未找到買家而有可能將球會解散。此外，據國家企業信用信息公示系統顯示，去年12月初，張近東將所持蘇寧母公司蘇寧集團全部10萬股質押給淘寶，顯示集團的財政情况可能出問題。

相關字詞﹕江蘇國信 易主 張近東 蘇寧易購

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