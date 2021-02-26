經濟

百威亞太全年少賺43% 末期息增7.6%

【明報專訊】百威亞太（1876）去年啤酒銷量受疫情影響，全年純利按年跌42.8%至5.14億美元，營業額55.88億美元，亦跌12.4%；每股基本盈利為3.89美分。業績雖跌，但派末期息2.83美分，按年升7.6%。集團表示，鑑於賺取現金的往績紀錄強勁，加上近期業務發展動力充足，在穩健的資產負債表及約13億美元的強勁淨現金狀况支持下，決定增派息。

股價昨挫逾7％ 表現最差藍籌

投資者沒有因派息增加而減輕對百威前景的憂慮，集團昨日績後股價最低見24.95元，收市報25.2元，跌7.35%，成交4.55億元，是表現最差的恒指成分股。集團聯席主席楊克於電話會議上表示，中國政府鼓勵「就地過年」對業務沒明顯影響，集團對前景感樂觀，因大部分銷售渠道已重開。集團去年全年在中國收入下跌11%，2至4月更錄虧損，但5月至8月錄得歷年夏季銷量新高，至第四季銷量亦增0.9%，估計市場份額亦增1.4個百分點，高端及超高端組合亦錄中單位數增長。楊克表示今年初中國市場增長勢頭良好，集團在東北及北方有強勁市場地位，即使銷量跌，在當地「就地過年」的市民亦可彌補跌幅，而且在上海及廣東省等城市的工人亦更趨追求高端啤酒。

內地市場份額料提升1.4個百分點

楊克又稱，去年2至4月因疫情令餐廳等銷售渠道停業而錄得虧損，至5月銷量已開始復蘇，隨着市民未來數月陸續接種新冠肺炎疫苗，集團對前景感到樂觀，因目前大部分的銷售渠道，包括餐飲、夜生活等已經重開。其他市場方面，楊克認為，現時有一些市場的表現令人興奮，原因包括其增長以及潛在併購機會，例如韓國、越南等國家，集團在泰國亦有大型擴展計劃。

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