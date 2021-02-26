渣打上季虧損高預期 恢復派末期息9美仙 倫敦開市挫半成

【明報專訊】渣打集團（2888）昨日一如預期宣布恢復派息，每股末期息9美仙，並重啟回購2.54億美元（約19.69億港元），管理層甚至明言會採取漸進的股息政策。但集團的稅前法定盈利大跌57%至16億美元，加上第四季度稅前虧損達1.92億美元，差於市場預期。香港區的稅前盈利更降至只有2.35億美元，按年跌38%，為去年表現最差季度業績。其股價更於績後回軟，逆市跌1.9%。
明報記者 陳偉燊
在倫敦開市後，渣打的股價未止瀉，截至昨晚9時半，其股價跌5.71%至480.3便士，折約52.65港元，比香港收市價54.1港元再多跌2.68%。
高盛的報告表示，渣打第四季稅前虧損比市場共識水平之1.49億美元為多，主要與收入下跌同時，成本卻上升有關，資本水平則好過預期。股息連同回購共為股東回饋每股0.17美元，其預期該行今年度股息會提高。其給予渣打「買入」評級，目標價62港元。
信貸減值22.94億美元 大增1.53倍
渣打去年要為信貸減值22.94億美元，按年大增1.53倍。基本盈利及法定盈利分別按年大減53.73%及68.56%至11.41億美元及7.24億美元。主要盈利來源之香港區業務，第四季度稅前基本盈利按年跌38.16%，按季亦跌29.22%，只有2.35億美元。普通股股權一級資本比率則達14.4%，即使計及股份回購的10基點影響，亦高於13%至14%的目標範圍上限。
渣打集團行政總裁溫拓思展望，今年度整體收入與去年相若，但上半年的收入則很可能低於去年同期，並預料全年淨息差應保持在略低於去年第四季度的1.24厘水平，然而信貸減值壓力會比去年減少，全年度開支略增加，應該維持在100億美元以下。
該行更預計自2022年起，收入每年增長率將重回5%至7%水平。
渣打亞洲區行政總裁洪丕正表示，去年度受惠於金融市場蓬勃發展，抵消息差受壓所帶來的影響。該行會基於資本比率的目標，將剩餘資本回饋股東。隨着日後回報率提高，希望採取漸進股息政策。
洪丕正：希望採漸進股息政策
隨着今年各地接種疫苗，加上渣打經營所在的大中華及北亞地區經濟逐步復蘇，洪丕正希望壞帳會降低，相信最壞時期已過。香港區行政總裁禤惠儀補充，集團的數碼化業務將進一步在大眾市場強化，令其與客戶接觸方面更有效率。
她更稱，借助龐大的存款基礎，集團可借助活躍的新股市場、企業行動相關的融資活動，尋求改善息差。