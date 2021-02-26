經濟

新地賣樓豐收 中期核心盈利增逾三成

【明報專訊】新地（0016）昨公布截至去年底止中期業績，受惠大量已售物業於上半年度落成入帳，物業銷售盈利按年大增逾八成至123.66億元，撇除投資物業公平值變動虧損，核心盈利更高達174.82億元，按年增長超過三成。每股中期息派1.25元，與去年持平。

派息1.25元不變

新地上半年度在香港及內地分別錄得113億元及108億元住宅合約銷售。集團上半年淨租金收入按年下跌2%至94.96億元，當中主要受香港出租物業租金收入下跌約8%影響。按所佔樓面計算，集團在香港的土地儲備為5600萬方呎，足夠集團未來5年的發展需要，當中包括約2230萬方呎的發展中物業，另有約3370萬方呎不同用途的已落成物業，分布香港各區。

淨租金收入跌2%

另受疫情影響導致酒店客房及餐飲服務需求下跌，新地酒店業務由盈轉虧，期內錄得營業虧損2.28億元。集團已採取增加收入方案及成本控制措施來應對疫情危機。不過，旗下超市及百貨連鎖一田則錄得顯著的銷售增長。

至於內地的收租及投資物業方面，新地指，隨着未來4年間新項目落成，其總樓面將會由目前約1500萬方呎大幅增加至超過2500萬方呎。受惠於內地有效的疫情防控及經濟活動復蘇，其在內地的商場業務表現理想，尤其是近數個月的業績已超過往年同期。

主席郭炳聯指，香港元朗形點商場的擴充部分和九龍東的寫字樓暨零售項目將會在未來兩三年落成，支持集團在中港的租金收入長期增長。在未來10個月，集團更計劃在港推售多個項目，包括何文田Prince Central、北角海璇第二期等多個項目。

相關字詞﹕一田 郭炳聯 新鴻基地產

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