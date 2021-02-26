經濟

銀娛呂志和：力爭年底派息

【明報專訊】受惠澳門於去年9月逐步恢復自由行，銀河娛樂（0027）上季經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前利潤）按季扭虧，全年EBITDA虧損收窄至10.2億元；淨虧損則為39.73億元，不派末期息。集團主席呂志和稱，各地陸續開展疫苗接種計劃，料疫情在未來6至7個月趨穩定。憧憬旅客人數增加，銀娛最快本年底可恢復派息。

呂耀東：賭業最壞時間已過去

銀娛股價昨日早段曾最多升2.8%，績後收報74.05元，倒跌1.1%。集團去年收益錄128.76億元，按年下跌75.2%。隨內地赴澳自由行於去年第三季恢復，銀娛表現見回暖，第四季收益雖按年挫逾六成至51億元，但按季仍增2.3倍。銀娛副主席呂耀東認為，博彩業最壞的時間已過去，相信市場具潛在爆發力，對今年澳門本地賭收持樂觀態度。

截至去年底，銀娛手持現金及流動投資460億元；淨現金一年間減少149億元至368億元，整體現金則跌63億元。年內澳門銀河、星際及百老匯分別錄得9億元、2.75億元及1.62億元EBITDA虧損；而城市娛樂會則為集團帶來2700萬元EBITDA。

澳門現有賭牌將於明年屆滿，呂志和指出，現時內地對博彩監管趨嚴，續牌事宜具不確定性，惟認為「表面是受管制，實際是放大未來前景」。他強調，銀娛在路氹第三、四期發展將採取「合家歡」路線，以內地中產家庭為目標，並將旗下項目定位為適合家庭聚會的地方。

集團財務總裁戴力弘（Robert Drake）稱，在過去的新年檔期，銀娛旗下酒店入住率達五成；零售生意成績不俗。

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