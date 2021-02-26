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昭衍中籤者披露方式 首見姓名拼音

【明報專訊】諾輝健康（6606）重複認購風波仍未平息，緊接今日掛牌的昭衍新藥（6127）則改變成功認購人的披露方式，首次披露投資者申報的識別碼，並與採用身分證號碼認購的投資者作出識別。負責安排今次股份分配的卓佳董事總經理及IPO總監鍾絳虹指出，過去分配結果僅列出券商的識別碼，同一券商不同客戶成功認購時，採用新方式可釐清重複認購的疑問，以及提高透明度。

識別出2141份重複認購

根據昭衍分配公告，除「身分證明文件號碼」外，新模式增加「實益擁有人識別碼」一欄。而此前一般數十頁的資料披露，現時長達1400頁。翻查全篇文件，識別碼的數位及格式並不統一，編碼完全一致的情況不復見，亦零散出現疑似是不少申報內地客戶的姓名拼音，如「WA** ZH**QIA」、「JI**G X*」、「WE*XUEI」等（見圖）。

一般而言，新股於公布配售結果當日，會同步公布中籤者身分編碼，供散戶確認是否中籤。此前編碼多是7至9位數字，或字母加6至7位數字，從未出現披露姓名拼音情况。業界認為，新做法是要釐清情況。

暗盤方面，昭衍昨日表現疲弱，最多曾插8%，成2月表現最差新股。於輝立暗盤，該股收盤報145元，跌3.9%。每手100股，每手帳面蝕600元。公司本次共獲約54萬人認購，公開發售超購309倍。不過仍難中籤，一手中籤率5%，認60手才穩中一手。公司及保薦人共識別出2141份重複認購申請。

暗盤曾跌8% 2月最差新股

明日起再有兩隻新股招股（見表），其中擁有「立白」旗下家居護理業務的朝雲國際（6601）勢成焦點。朝雲國際招股價每股7.8元至9.2元，入場費4646.35元。立白集團以洗衣液、洗衣粉於內地知名，朝雲則為立白的家居護理產品分部，主營廚房清潔、驅蚊等產品。本次未引入基石投資者，但前年引入內地私募基金雲月投資合伙人茅矛投資約1%股權。日企森松工業旗下壓力設備製造商森松國際（2155）同步招股，入場費3959.5元。招股期至下周五（3月5日）中午12時截止。執行董事兼總裁西松江英（Nishimatsu Koei）昨表示，現時有多個熱門行業都存在對壓力設備的需求，為公司帶來機遇。

明報記者

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相關字詞﹕暗盤 森松國際 識別碼 新股 朝雲國際 昭衍新藥

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