拍地新規壓地價 內房股普遍急升逾一成

【明報專訊】內地傳媒報道，在周二（23日）舉行的全國2021年住宅用地供應會議上，國家自然資源部要求各地要主動採取有效措施，引導住宅用地市場理性競爭，對全國22個重點城市實行重大土地供應改革，將採取「集中發布、集中出讓」原則，要求今年有關城市可集中拍賣土地3次。據指，青島、天津及鄭州已發出相關通知。市場預期供地新規能降低地價及減少競爭。
報道亦稱，自然資源部還要求，各地要根據實際情況，合理確定供地規模，今年住宅用地供應量不得低於近5年平均完成交易量。大城市還被要求單列租賃住房用地供應計劃，佔比一般不低於10%。其中常住人口增長快、租賃住房用地缺口大的城市要進一步提高比例。
碧服溢價三成 入主藍光嘉寶
消息帶動多隻內房昨日大升。藍籌潤地（1109）升逾11%，收報36.65元，融創（1918）、萬科（2202）、世茂（0813）亦有逾一成升幅。合景泰富（1813）更漲近24%，收報12.64元。
此外，藍光嘉寶（2606）昨公布，碧桂園服務（6098）已與集團控股股東藍光發展（滬：600466）簽訂諒解備忘錄，擬每股H股42.1105元人民幣、相當於停牌前近三成溢價收購所持藍光嘉寶約64.62%股權，總代價約58.15億元。藍光嘉寶及碧桂園服務將於今日復牌。