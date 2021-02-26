拍地新規壓地價 內房股普遍急升逾一成

【明報專訊】內地傳媒報道，在周二（23日）舉行的全國2021年住宅用地供應會議上，國家自然資源部要求各地要主動採取有效措施，引導住宅用地市場理性競爭，對全國22個重點城市實行重大土地供應改革，將採取「集中發布、集中出讓」原則，要求今年有關城市可集中拍賣土地3次。據指，青島、天津及鄭州已發出相關通知。市場預期供地新規能降低地價及減少競爭。