港股反彈乏力 夜期再跌穿3萬點

北水續拋售港交所 淨沽出7.98億

港交所（0388）續受印花稅消息影響，早段雖隨大市最多升2.7%，但午後倒跌，收市挫1.8%至500元，成交110.29億元，為表現最二差的恒指成分股。北水拋售港交所，滬深兩地港股通淨沽出該股7.98億元。

騰訊（0700）同樣虎頭蛇尾，早段升4%後，尾市沽壓重，以全日低位691.5元收市，僅升0.66%。美團（3690）同現陰燭，早段升4.7%後，收市僅升1.26%，報370.4元。北水續淨買入騰訊，但淨沽出10.71億元美團。

摩根士丹利及瑞銀昨日均調升恒指今年目標價，但調整後亦已到價，例如大摩由28,000點調升至29,600點，仍較恒指昨日收市低；瑞銀調升至30,600點，亦與恒指現水平相若。

大摩更指出，從30天RSI（相對強弱指數）看，恒指有下跌的風險，而且該行認為，股票印花稅或將導致北水減少流入。但大摩又指，以輪證市場的交易熱度而言，目前還遠遠不及港股之前的高位，例如2018年、2015年及2007年。

瑞銀則指，去年市場對內地及台灣市場的增長預測下調幅度不大，與其他亞太市場和歷史相比，估值看來更昂貴。但該行仍看好內地市場，並認為流入香港市場的南向資金流是結構性的。