經濟

許正宇：加股票印花稅無「Plan B」 陳茂波稱「要做就是要做」 不猶豫免市場炒作

【明報專訊】周三公布的財政預算案擬上調股票印花稅，港股即日跌近千點，200億元北水淨流出，市場不乏反對聲音。財經事務及庫務局長許正宇昨日舉行記者會多次強調，加稅目標只有一個，就是為政府增加收入，而且加稅並沒「Plan B」，又認為股票市場「鬥平」不如「鬥好」。財政司長陳茂波出席立法會會議時亦重申，金融市場最重要是明確性，政策「要做就是要做」，絕不想給予市場有任何誤導或憧憬。

明報記者

雖然港股昨日略回順，北水亦重新淨流入，但只有17億元（見另稿），規模遠不及預算案公布前一段時期。市場出現不少反對聲音，憂慮增加交易成本，影響港股交投而令稅收不增反減，令北水被堵，甚至投資者因此轉移至其他股票市場。但許正宇昨日多次強調，上調股票印花稅的目標很明確，就是為政府增加稅收，措施將於8月1日實行，而且考慮到政策確定性，故沒有設「Plan B」。

許：市場「鬥平」不如「鬥好」

金融界立法會議員陳振英昨日問到政府會否在法案通過後適時重檢，陳茂波強調，金融市場最重要是明確性，經通盤考慮後決定「要做就是要做」，絕不想給予市場有任何誤導或憧憬，而猶豫本身可成為「炒來炒去」的因素。

對於加息對市場的影響，許正宇認為，在擴大互聯互通之下，能令本港資本市場質素提升，與其「鬥平」不如「鬥好」。他不認為股民只會單為一項稅種的稅率上調就放棄港股，一般人買股票，印花稅只是考慮成本之一，「其他地區也有股息稅、資產增值稅等稅種」。對於港交所（0388）指，調整股票印花稅方面沒有獲政府諮詢，許正宇稱，制定預算案須保密，不存在預算案公布後向港交所「補飛」。

沒諮詢港交所 「預算案須保密」

陳茂波昨日出席立法會會議時，被多名議員質疑上調股票印花稅決定。金融服務界議員張華峰批評，調升股票印花稅決定錯誤，令市場前日蒸發大量資產，指印花稅影響投資者信心，成交額就會萎縮，希望陳茂波重新考慮決定或減少增幅。熱血公民鄭松泰形容措施是向中產「開刀」，認為當局見股票市場興旺「抽水」。

陳：投資者最着重有無錢賺

陳茂波回應時重申，前日不止香港股市回調，亦不應因一兩日的波動而「大驚小怪」，他強調政府有考慮香港市場的吸引力和競爭力。他又舉例，買10萬元股票多付印花稅30元，對投資者來說最重要是「有無錢賺」。

相關字詞﹕陳茂波 許正宇 股票印花稅

上 / 下一篇新聞

廣播道教育電視中心納賣地表 黃偉綸：員工短期遷出 最快次季度招標
廣播道教育電視中心納賣地表 黃偉綸：員工短期遷出 最快次季度招標
業界料啟德東涌3商業地流標風險高
業界料啟德東涌3商業地流標風險高
路勁平保港島南岸1期最快下月推
路勁平保港島南岸1期最快下月推
新地Prince Central最快下周開價
新地Prince Central最快下周開價
西半山舊樓近半億破頂
西半山舊樓近半億破頂
港股反彈乏力 夜期再跌穿3萬點
港股反彈乏力 夜期再跌穿3萬點
拍地新規壓地價 內房股普遍急升逾一成
拍地新規壓地價 內房股普遍急升逾一成
昭衍中籤者披露方式 首見姓名拼音
昭衍中籤者披露方式 首見姓名拼音
銀娛呂志和：力爭年底派息
銀娛呂志和：力爭年底派息
新地賣樓豐收 中期核心盈利增逾三成
新地賣樓豐收 中期核心盈利增逾三成
渣打上季虧損高預期 恢復派末期息9美仙 倫敦開市挫半成
渣打上季虧損高預期 恢復派末期息9美仙 倫敦開市挫半成
百威亞太全年少賺43% 末期息增7.6%
百威亞太全年少賺43% 末期息增7.6%
快手證前副總裁趙丹陽 涉受賄去年9月被捕
快手證前副總裁趙丹陽 涉受賄去年9月被捕
蘇寧停牌 傳國企入主
蘇寧停牌 傳國企入主
網易去年純利跌6% 宣布20億美元回購
網易去年純利跌6% 宣布20億美元回購
信置中期基本溢利減21%
信置中期基本溢利減21%
希慎：經濟未明 洽談租約有挑戰
希慎：經濟未明 洽談租約有挑戰
李嘉誠重登《福布斯》港首富 投資Zoom股價急升 帶動身家增20%
李嘉誠重登《福布斯》港首富 投資Zoom股價急升 帶動身家增20%
通訊局批准已故方逸華TVB持股 轉予信託基金
通訊局批准已故方逸華TVB持股 轉予信託基金
世華首3季轉蝕 港業務上季扭虧
世華首3季轉蝕 港業務上季扭虧
美10年債息衝破1.45厘 聯儲局主席鮑威爾降溫無效
美10年債息衝破1.45厘 聯儲局主席鮑威爾降溫無效
「股神」拍檔批Tesla比特幣「糟糕投資」
「股神」拍檔批Tesla比特幣「糟糕投資」
Twitter料2023年收入倍增 股價新高
Twitter料2023年收入倍增 股價新高
張兆聰：樓巿勢重現供不應求 新地120元吸
張兆聰：樓巿勢重現供不應求 新地120元吸
張宗永：看明年濠賭續牌好戲
張宗永：看明年濠賭續牌好戲
技術取勝：中航信後市挑戰21元
技術取勝：中航信後市挑戰21元
盧駿匡：大跌巿見逆巿奇葩 可博翌日反彈
盧駿匡：大跌巿見逆巿奇葩 可博翌日反彈
恒生抽獎送貼圖 網民唔知好嬲定好笑
恒生抽獎送貼圖 網民唔知好嬲定好笑
劉思明：內房未脫波幅巿 萬科新城可取
劉思明：內房未脫波幅巿 萬科新城可取
周顯：加印花稅利細價股炒賣
周顯：加印花稅利細價股炒賣
譚新強：科興疫苗新春抵港洗塵宴
譚新強：科興疫苗新春抵港洗塵宴
湯文亮：預算案打開 樓巿供應潘朵拉盒子
湯文亮：預算案打開 樓巿供應潘朵拉盒子
柬國樓市受累疫情 代理料次季改善 入場門檻低 租金回報可達8厘
柬國樓市受累疫情 代理料次季改善 入場門檻低 租金回報可達8厘
盧楚仁：炒經濟復蘇 買銅好過貴金屬
盧楚仁：炒經濟復蘇 買銅好過貴金屬