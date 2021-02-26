許正宇：加股票印花稅無「Plan B」 陳茂波稱「要做就是要做」 不猶豫免市場炒作

明報記者

雖然港股昨日略回順，北水亦重新淨流入，但只有17億元（見另稿），規模遠不及預算案公布前一段時期。市場出現不少反對聲音，憂慮增加交易成本，影響港股交投而令稅收不增反減，令北水被堵，甚至投資者因此轉移至其他股票市場。但許正宇昨日多次強調，上調股票印花稅的目標很明確，就是為政府增加稅收，措施將於8月1日實行，而且考慮到政策確定性，故沒有設「Plan B」。

許：市場「鬥平」不如「鬥好」

金融界立法會議員陳振英昨日問到政府會否在法案通過後適時重檢，陳茂波強調，金融市場最重要是明確性，經通盤考慮後決定「要做就是要做」，絕不想給予市場有任何誤導或憧憬，而猶豫本身可成為「炒來炒去」的因素。

對於加息對市場的影響，許正宇認為，在擴大互聯互通之下，能令本港資本市場質素提升，與其「鬥平」不如「鬥好」。他不認為股民只會單為一項稅種的稅率上調就放棄港股，一般人買股票，印花稅只是考慮成本之一，「其他地區也有股息稅、資產增值稅等稅種」。對於港交所（0388）指，調整股票印花稅方面沒有獲政府諮詢，許正宇稱，制定預算案須保密，不存在預算案公布後向港交所「補飛」。

沒諮詢港交所 「預算案須保密」

陳茂波昨日出席立法會會議時，被多名議員質疑上調股票印花稅決定。金融服務界議員張華峰批評，調升股票印花稅決定錯誤，令市場前日蒸發大量資產，指印花稅影響投資者信心，成交額就會萎縮，希望陳茂波重新考慮決定或減少增幅。熱血公民鄭松泰形容措施是向中產「開刀」，認為當局見股票市場興旺「抽水」。

陳：投資者最着重有無錢賺

陳茂波回應時重申，前日不止香港股市回調，亦不應因一兩日的波動而「大驚小怪」，他強調政府有考慮香港市場的吸引力和競爭力。他又舉例，買10萬元股票多付印花稅30元，對投資者來說最重要是「有無錢賺」。