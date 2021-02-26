西半山舊樓近半億破頂

樓齡近50年 呎價逼2萬創新高

中原分區經理李崑鳴表示，巴威大廈中層A室，實用面積2480方呎，5房雙套間隔，以4850萬元連車位易手，折合實呎19,556元，成交價及呎價均創大廈新高，此次更為該廈今年首宗成交。李續稱，大廈剛完成大維修，外觀及內部設備都較之前明顯改善，因此比對上一次成交紀錄、於2018年成交的同類型中層B室做價4400萬元高約一成。原業主於2010年以2600萬元連車位買入單位，持貨11年，帳面獲利2250萬元，單位升值87％。

何文田豪宅屋苑京士柏山亦錄本月首宗成交。利嘉閣首席聯席董事葛子俊表示，京士柏山6座中層B室，實用面積約1215方呎，3房套連工人套間隔，新近以3350萬元沽出，實呎約27,572元，屬市價水平，據悉，原業主於2013年以約2600萬元入市，持貨約7年，帳面獲利約750萬元，升值約29％。

傲雲峰銀主盤750萬易手 低市價6％

另外，昨日多個銀主盤推出拍賣。其中，土瓜灣傲雲峰5座低層D室，實用面積463方呎，2房間隔，原開價600萬元，經多番競投後，最終以750萬元售出，較開價高25％，惟區內代理稱，屋苑同類物業市值逾800萬元，意味成交價較市價低約6％。原業主2017年3月708萬元購入單位，其後兩度加按物業。雖然去年5月曾以798萬元售出單位，但交易隨後告吹，單位更於數月後淪為銀主盤，是次成交價雖比2017年原業主的購入價高42萬元或6％，但比去年售價低48萬元或約6％。