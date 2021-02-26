新地Prince Central最快下周開價

尚瓏短期上載樓書

此外，會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等合作的西南九龍長沙灣GRAND VICTORIA，今日將公布最新銷售部署。百利保（0617）執行董事兼首席營運官范統表示，集團旗下西營盤尚瓏，提供130伙實用面積204至483方呎的單位，短期上載樓書。同系沙田九肚富豪．山峯，最新售出2座9樓B室4房戶，實用面積2107方呎，成交價5604.62萬元（連車位）、實呎2.66萬元；項目一周連錄兩個分層戶及一幢洋房成交，套現逾2億元。

事實上，新界一手特色戶備受追捧，信置馬鞍山SILVERSANDS，最新售出5B座9樓C室連天台特色戶，實用面積510方呎，2房間隔，成交價1257.8萬元、實呎2.46萬元。長實（1113）去年中開售至今累沽1070伙、套現116億元的將軍澳日出康城SEA TO SKY，加推最後103伙兩房戶，入場單位為第1座5樓C室，實用面積481方呎，折實價796.3萬元，折實實呎1.65萬元，下周展開新一輪銷售。

[發展商專訪]