經濟
發展商專訪

路勁平保港島南岸1期最快下月推

【明報專訊】多個樓盤準備推售，其中路勁地產主席單偉彪接受本報訪問時表示，路勁基建（1098）與平保（2318）旗下平安不動產資本、港鐵（0066）合作的黃竹坑站「港島南岸」1期項目，最快下月推售，項目主打2至3房戶，以南區分支家庭及換樓客作主要客群。

港島30年來首鐵路上蓋新盤 涉800伙

港島南岸1期為近30年來首個港鐵港島區項目，單偉彪透露，項目迄今仍待批預售樓花同意書，希望短期內批出，最快下月推出。他表示，項目總樓面約50萬方呎，提供約800個單位，戶型由開放式至4房，另設特色單位。他又稱，項目偏向豪宅設計，雖然提供開放式單位，但仍以2至3房做主打，佔整個樓盤單位超過六成。

單偉彪又補充，項目針對換樓客，或是南區分支家庭等，並指樓盤目前已平頂，預計2022年底可入伙，港島南岸商場部分預計可於2023年底落成，即屋苑住戶入住後約一年，便可使用商場設施。

此外，該集團亦持有屯門管翠路項目，單偉彪表示，項目共提供超過600伙，同樣由開放式至4房設計，但樓盤主攻上車客，故細單位比例將較高，集中1至2房間隔，預計2023年落成，最快明年推售，但最終仍要視乎預售樓花同意書的申請進度，以及港島南岸1期的銷售情况。

單偉彪目標：拿40億至50億投地

事實上，路勁地產雖然早在2004年在內地已有地產發展，但在港賣樓算是新手，首個項目便是2019年推出的元朗凹頭山水盈，單偉彪表示，該盤全數331伙，至今已售出超過七成，套現超過30億元，平均成交實呎約13,176元，餘貨有機會再加價。

單偉彪表示，集團期望未來可以在港增加土儲，目標每年購買一幅土地，目標地價介乎約40億至50億元的地皮，舊樓重建項目亦在考慮之內，目前亦有重建項目正洽談中。對於未來樓市，他認為，香港資金充足，而且中國人愛買磚頭，現時全球「印銀紙」，加上土地供應不足，相信樓價易升難跌，預料全年樓價升逾5%。

明報記者 林尚民

[發展商專訪]

相關字詞﹕黃竹坑站1期 平安不動產 港島南岸 路勁地產 單偉彪

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