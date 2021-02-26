業界料啟德東涌3商業地流標風險高

黃偉綸：政府推售商業地較彈性

被問及改劃啟德5幅商業地作住宅，會否與「起動九龍東」的目標背道而馳，發展局長黃偉綸回應稱，目前九龍東商業樓面約3121.56萬方呎，未來兩年將增至3767.4萬方呎，今年度賣地表內亦有包括兩幅位於東九啟德的商業地，共389萬方呎；政府在九龍灣及觀塘仍然有兩個「行動區」，將可提供大約452萬方呎的商業樓面，商業樓面充足，對東九龍作為本港核心商業區的影響不大。

黃偉綸又坦言，近期市場對商業地的「胃口」未必太大，且九龍東有相當多商業地皮，故考慮轉作住宅。他又稱，有別於住宅供應，商業用地無清晰目標，會視乎市况推地，有關發展期長達6至10年，故推售較具彈性。

仲量聯行估價諮詢部資深董事周若瑜表示，政府將於新財政年度推出3幅商業地，連同正招標或部署招標的中環新海濱3號及銅鑼灣加路連山道商業地，即可供出售的商業地共有5幅，其中東涌第57區商業地流標不足半年，發展商投資意欲不高；啟德第2A區1號地皮又屬「其他指定（旅遊相關的商業、酒店及旅遊）」用途，現時旅遊業受到疫症嚴重打擊，預期發展商會集中資源競投中環及銅鑼灣地皮，兩幅新發展區的商業地流標風險頗高。