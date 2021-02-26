廣播道教育電視中心納賣地表 黃偉綸：員工短期遷出 最快次季度招標

明報記者 甘潔瑩、林尚民

上述廣播道79號地皮，是下年度招標的唯一一幅九龍住宅官地，地盤面積約23,681方呎，預計可建樓面71,042方呎，綜合各大測量師行，每方呎樓面地價估值約1.1萬至1.9萬元，項目估值約7.81億至13.5億元。發展局長黃偉綸昨表示，項目估計最快次季度（即7至9月）推出，預料可提供約80個單位。

現為教育局辦公室 料可建80伙

據資料顯示，1975年啟用的港台教育電視中心，香港電台去年4月正式宣布停拍教育電視（ETV）節目，去年5月份即接獲教育局通知，指隨着教育電視模式因應2018年審計報告的建議而改變，港台使用中心原有目的及需要已經不復存在，加上近年教育局服務發展亦需辦公室空間，要求港台去年9月或之前歸還中心。黃偉綸補充，該大廈已經無再用作教育電視大樓，而是作為教育局辦公室，員工短期將遷出，項目位置一直是規劃作住宅用地，會根據計劃好的土地用途去做。

事實上，曾有「五台山」之稱的廣播道，過去推售的官地不多。資料顯示，廣播道對上一幅官地，要數到2006年由信置（0083）投得的廣播道1號地皮，即現時的逸瓏，當年信置在拍賣場上以19.4億元投得，每方呎樓面地價9868元，除較底價高出76%，亦創下當年九龍區官地呎價新高。

估值最高逾13億 呎價1.9萬

黃偉綸又表示，2021至22年度政府將推出15幅住宅地皮，當中7幅為滾存地皮，料可提供3450伙，另8幅為新增住宅地，料可提供2550伙，15幅地皮預計提供6000個單位，將是2010年度政府主動賣地後，官地數目最少的一個年度，當中包括4幅未完成改劃用途之地皮。下年度亦有3個鐵路項目推出，包括東涌配電站、將軍澳百勝角通風大樓及東涌東站第一期，合共涉及約4050伙，黃偉綸承認，東涌東延線仍然未正式動工，東涌東站預計要到2029年才會啟用，有關延線將未能與東涌東站物業入伙同步，但估計兩者差距僅約1至2年。

市建局6項目共3170伙 7年最多

黃偉綸亦透露，來年度為市建局「豐收年」，將有6個項目推出，包括5個位於土瓜灣及1個位於大角嘴，涉約3170伙，為2014至2015年度估算共3200伙後最多，當中土瓜灣春田街/崇志街為市建局自行發展的首置項目，另涉及換地、私人發展及重建項目，預料提供3310伙，預計全年潛在土地供應16,530伙，較去年15,730伙增加5％。

另一方面，黃偉綸又公布2021/22年度首個季度、即4月至6月賣地計劃，季內只推出兩幅官地，包括古洞第24號地皮及粉嶺粉錦公路與青山公路古洞段交界地皮，共提供約980伙。

至於兩個市建局項目則包括大角嘴橡樹街/埃華街項目，以及土瓜灣春田街/崇志街項目（市建局自行發展的「首置」項目），可提供約380伙，連同私人重建約170伙在內，預料可提供約1530伙。