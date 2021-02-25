灣區置業限購令 9市有寬有緊

明報記者 龍彩霞

特首林鄭月娥表示，為港人爭取在大灣區置業可以免卻社保等多項限制，而「粵港澳大灣區建設領導小組」早前公布16項普及惠民香港人到大灣區發展的政策措施，其中市場最關注是「香港居民在大灣區內地城市購買房屋」安排，香港人在粵港澳大灣區9個內地城市置業，有機會獲豁免所需的在當地居住、學習或工作年限證明，以及繳納個人所得稅及社保條件，使香港居民享有更好待遇。

深圳家庭限購兩伙 滿3年可出售

年輕人若有意到大灣區發展，或會考慮置業問題，但不宜忽略內地置業的程序手續及現時大灣區各內地城市的樓市調控政策。雖然新政策放寬港澳居民到內地城市購買房屋，但重點旨在簡化置業的流程。為防止樓市炒風過熱，香港有樓市「辣招」，內地各省市亦有「限購令」。大灣區內地城市的限購情况各有不同，以深圳為例，每家庭限購兩伙，單身、離異限購一伙。樓宇按揭方面，若無房貸紀錄，首期繳付三成樓價，若有房貸紀錄，首期五成，若已擁有一個物業，首期須繳付至少七成樓價，而買家取得不動產證滿3年後方可出售物業。

值得留意的是，去年7月15日深圳推出的新住房調控政策規定，如果符合置業條件的港澳人士申購熱點樓盤時，還須遵照《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》第五條要求。該條例旨在「加強熱點樓盤銷售管理」，「對社會關注度較高、預計購置物業人數較多的熱點樓盤，房地產開發企業應當按照優先滿足無房居民家庭購置物業需求的原則，並根據在本市繳納個人所得稅或社會保險時間長短等因素制定樓盤銷售方案，嚴控認購人數，合理確定房源和認購人數比例」。因此，港澳人士置業時或遇到相關限制。

廣州單身離異限購一伙

廣州方面，每家庭限購兩個物業，單身、離異限購一伙；增城、從化則仍然不設限購，特別是增城作為廣州東部的熱門區域，樓市熱度一直高漲，目前新盤均價在每方呎1800至2000元人民幣之間，有意置業人士不妨留意。按揭方面，無房貸紀錄首期三成，有房貸紀錄首期四成，買家取得不動產證滿兩年可出售物業。自2019年12月16日起港澳人士在廣州各區置業，只須提供港澳身分證和港澳居民往來內地通行證（即回鄉卡），而在內地未擁有物業，便可買樓，毋須再如以往須提供學習、工作、居住證明等的複雜手續。

珠海則每戶限購3伙，無房貸紀錄首期三成，有房貸則首期四成，取得不動產證滿3年後可出售。港人在珠海金灣、斗門及高新區，不論一手或二手，最多只可買一個物業，惟毋須社保；在香洲及橫琴新區面積小於180平方米的一手樓，分別須提供3年及5年的社保證明，限購一個單位，而面積大過180平方米則可豁免社保證明，同樣限購一個單位。

港人較少關注東莞都有限購令，港人限購2個單位，首期三成，取得不動產證滿3年後方可出售。非東莞市戶籍擁有兩伙或以上的買家，禁止購買第三個物業。

佛山外地人擁大學學位 可申「優粵佛山卡」

至於佛山，禪城全區、南海和順德部分地區，佛山戶籍每人可購買兩套房產，非佛山人則只限買一伙，需一年社保或個稅證明。外地人若具有中專、大專學歷或國家職業四級或五級證書，可申領「優粵佛山卡」，就可享受佛山戶籍置業待遇。佛山就業人士具有本科或以上學歷，或至少中級工職業資格的外地人，首次購置物業不受戶籍、個稅及社保限制。佛山內的三水和高明兩區則沒有限購政策。

中山方面，本地人限購3伙，外地人限購兩伙；外地人首個物業須繳半年社保，第二個物業須兩年社保，而首期則須付三成樓價。去年5月起，港澳台人士提供半年社保或個稅憑證，並有在職證明或在中山有註冊公司，可購買一個住宅單位。

至於江門，當地人限購3伙，外地人限兩伙，而限購令只適用新會、江海、逢江三區，首期則為三成；惠州置業數量不限，首期三成，取得不動產證滿3年後可出售。肇慶亦不限數量，首期三成。

[活在灣區]