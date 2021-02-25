規劃署不反對 長實海澄軒申轉住宅

新地東成里項目料開綠燈

另一邊廂，新地（0016）旗下元朗南生圍東成里項目，亦於明天審理，據規劃署文件顯示，該署不反對有關申請，料可順利獲通過。資料顯示，東成里項目地盤面積35.2萬方呎，早在2014年5月獲約0.37倍地積比發展，獲批建65幢3層高、平均面積逾2000方呎洋房， 涉約13萬方呎樓面，及後多番修訂發展方案，現計劃與建8幢8至21層高住宅大廈，提供1518伙、面積約499方的住宅；另在地盤南端則興建健康中心、零售商店及幼兒園等，總樓面約80萬方呎。

此外，市建局將於今日就大角嘴橡樹街/埃華街發展項目，邀請有興趣參與的發展商提交合作發展意向書，項目地盤面積6663方呎，預計可建近6萬方呎，項目下月10日截標。華坊諮詢評估資深董梁沛泓表示，項目規模較小，入場費低，料能吸引不少中小型發展商，預計意向書可逾35份。綜合市場人士估計，項目估值約5.4億至6.6億元，預計每方呎樓面地價約9000至1.1萬元。