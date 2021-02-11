經濟

香港地產

會德豐今年擬推6盤 賣樓料逾200億

【明報專訊】政府開展疫苗注射計劃，多個新盤料加快推出。會德豐指，集團今年將有6個項目推出，除周六進行首輪銷售的啟德GRANDE MONACO外，與信置（0083）、嘉華（0173）、世茂房地產（0813）及爪哇控股（0251）合作的西南九龍長沙灣GRAND VICTORIA第一期，有機會下季推售，市場消息傳出，GRAND VICTORIA第一期已獲批預售樓花同意書。

GRAND VICTORIA一期傳批預售

會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團本年迄今不足兩個月，已售出378個單位，套現逾60億元，已超過去年全年出售住宅物業金額約116億元的一半，而集團今年將有6個樓盤推出，且每季都有新項目，涉逾2400伙，連同貨尾則涉逾2550伙。會德豐地產主席梁志堅指出，去年連同出售非核心物業，共售出約166億元，預期今年可錄超過200億元。黃光耀又稱，GRAND VICTORIA第一期，有機會下季推售，涉及524伙，而鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS 二期，則於年中推出，涉82伙，另啟德沐泰街10號（500伙）及跑道區項目第一期（651伙），亦會於下半年推出。

資策山頂道8號呎價近9萬獲洽購

另恒基代理營業（一）部負責銷售的屯門青山灣帝御‧嵐天昨日最新以659.65萬元，售出7座18樓2室，屬實用326方呎連279方呎天台特色戶，實呎20,235元。資策（0497）等持有的港島豪宅山頂道8號，市場消息稱，A1座一個高層實用約2700方呎單位，獲買家每方呎出價至近9萬元（連車位），並洽購至尾聲。

不過，有個別買家撻訂縮沙離場。據本報統計，新盤市場2月迄今累錄約35宗撻訂，嘉里（0683）何文田皓畋新錄撻大訂，為6座10樓B室，實用1477方呎，原於2019年5月以5229.11萬元售出，買家昨撻大訂，料遭沒收14%訂金涉約732萬元。

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