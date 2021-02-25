官方樓指上月微升 結束3個月連跌

此外，數據亦顯示，實用753至1075方呎C類中型單位，上月售價指數報333.1點，按月升1.22%、按年升2.43%，升幅跑贏大市。至於實用431方呎以下A類細單位，上月售價指數報422點，按月升0.22%、按年同樣跌0.22%。另上月私宅租金指數最新報178.1點，按月微跌0.06%，按年跌近4%，其中實用431方呎以下A類細單位，上月租金指數報194.1點，按月跌0.36%、按年則跌4.5%。

「電器大王」遺孀4300萬沽大坑豪宅

市况方面，市場再錄名人賣樓個案；土地註冊處資料顯示，大坑康馨園高層A室，實用1658方呎，本月初以4300萬元連車位易手、實呎2.59萬元。資料顯示，原業主為已故「電器大王」蒙民偉妻子WONG PUI FAN（王蓓芬）及其女兒MONG PUI YEE PERLIE（蒙珮兒），王氏早於1996年1716.048萬元連車位購入，帳面賺2583.9萬元或1.5倍。

利嘉閣首席聯席董事池沅澂指出，九龍站天璽海鑽璽高層D室，實用672方呎2房戶，以2188萬元易手，實呎3.25萬元；原業主2013年以約2058.6萬元一手購入，帳面賺逾129萬元或6%，連使費料僅微利離場。

玖紙張茵逸瓏灣4房5.5萬租出

另美聯助理區域經理楊浩然表示，玖龍紙業（2689）主席張茵或有關人士持有的大埔白石角逸瓏灣6座高層B室，以5.5萬元租出，實用1674方呎、4房雙套間隔，實用呎租33元；張茵2015年1800萬元購入單位，租金回報約3.7厘。